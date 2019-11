Volley - Serie A1 femminile 2019. L’anticipo della 8. giornata. Busto Arsizio : una notte al secondo posto! Travolta con un secco 3-0 una spenta Cuneo : Tutto facile per la Unet E-Work Busto Arsizio che travolge con un secco 3-0 una Bosca San Bernardo Cuneo in totale balia delle avversarie e trascorre una notte da seconda in classifica. Non c’è proprio partita tra le due squadre con le padrone di casa che hanno un ritmo nettamente superiore in tutti i fondamentali, mentre Cuneo fatica a trovare le contromisure e conferma tutte le difficoltà mostrate nelle ultime giornate di campionato. ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava giornata. Casalmaggiore ribalta Chieri nell’anticipo e sale al terzo posto : Casalmaggiore ha sconfitto Chieri per 3-0 (25-21; 25-20; 25-15) nell’anticipo dell’ottava giornata giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le lombarde si sono imposte nettamente sul campo delle piemontesi e hanno così infilato la quinta vittoria in campionato grazie alla quale agganciano Busto Arsizio al terzo posto a quota 16 punti (ma naturalmente le lombarde dovranno scendere in campo nel weekend). Le ragazze in ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : Marcello Abbondanza lascia la panchina di Bergamo per motivi familiari : Marcello Abbondanza ha presentato le proprie dimissioni e non è più l’allenatore della Zanetti Bergamo, squadra che milita nella Serie A1 di Volley femminile. Il tecnico romagnolo ha lasciato la panchina delle orobiche per motivi familiari: la moglie e i due piccoli figli (due anni il primo, nove mesi il secondo) si trovano infatti a Istanbul dove erano tornati tre settimane fa, l’allenatore romagnolo aveva fatto il pendolare per ...

Volley femminile - le migliori italiane della settima giornata di Serie A1. Anna Nicoletti trascina Filottrano - Ortolani sugli scudi : Nel fine settimana sono andate in scena le gare della settima giornata di Serie A1 di Volley femminile. Bergamo è uscita sconfitta dalla partita contro Busto Arisizio, Monza ha vinto al tie-break contro Casalmaggiore, Filottrano non ha sbagliato nel match casalingo con Chieri e Scandicci ha superato senza problemi Firenze. Le prime due della graduatoria, Conegliano e Novara, sono state impegnate nella finale di Supercoppa Italiana e quindi hanno ...

Volley - Alessandro Fei nella storia : miglior marcatore di tutti i tempi in Serie A - Fox firma 9694 punti : Alessandro Fei è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Serie A1 di Volley maschile. L’opposto di Piacenza ha raggiunto questo storico traguardo durante la partita vinta ieri contro Monza al tie-break, ha messo a segno 14 punti fondamentali per la vittoria degli emiliani e ha così toccato quota 9694 punti battendo lo storico primato di Hristo Zlatanov, attuale direttore generale proprio dei Lupi che in carriera ha siglato ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 17 Novembre 2019 | Serie C - Basket e Volley : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 17 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Volley - serie A1 femminile anticipi settima giornata. Conegliano e Novara non perdono colpi : espugnate Cuneo e Caserta : Le big proseguono la loro marcia pressochè inarrestabile nelle prime due posizioni della classifica anche dopo i due anticipi esterni della settima giornata, in vista della Supercoppa che le vedrà affrontarsi sabato sera per alzare il primo trofeo della nuova stagione. Non conosce limiti la capolista Imoco Conegliano che vince l’ottava partita consecutiva espugnando con un secco 3-0 il campo della Bosca San Bernardo Cuneo. Santareli ...

Volley femminile - le migliori italiane della sesta giornata di Serie A1. Egonu inarrestabile - Perinelli cerca di tenere a galla Chieri : Nel fine settimana sono andate in scena sette partite della sesta giornata della Serie A1. Conegliano ha vinto in trasferta la sfida di vertice contro Novara. Firenze non molla e tiene il passo grazie alla vittoria contro Cuneo. Busto Arsizio mantiene il quarto posto in classifica grazie al 3-1 su Caserta. Di seguito le migliori italiane di questo turno di campionato. PAOLA Egonu: La schiacciatrice azzurra è stata praticamente inarrestabile ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : sesta giornata. Firenze seconda a -5 da Conegliano - vincono Scandicci e Busto : Oggi si è conclusa la sesta giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile che si era aperta ieri con la disputa di tre partite tra cui il big match vinto da Conegliano contro Novara. Firenze si issa clamorosamente al secondo posto in classifica a cinque punti di distacco da Conegliano. La grande rivelazione di questo avvio di stagione non smette di stupire e sconfigge Cuneo per 3-1, rimontando dopo aver perso il primo set perso ai ...

Volley - Serie A1 femminile 2019 : Conegliano espugna Novara e vola in classifica - Egonu e Folie sugli scudi : Una vera e propria battaglia quella tra Novara e Conegliano. L’anticipo della sesta giornata di Campionato era uno dei match più attesi, la “sfida infinita” desta sempre tante emozioni. L’Imoco ha iniziato alla grande, portandosi a casa il primo parziale grazie alle bordate di Paola Egonu, nel secondo set è arrivata la reazione delle padrone di casa, che nonostante le enormi difficoltà hanno avuto la meglio ai vantaggi. ...

LIVE Novara-Conegliano 1-3 - Serie A1 Volley femminile in DIRETTA : Folie e Egonu regalano la vittoria all’Imoco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:42 Conegliano alla lunga si è dimostrata superiore e ha portato a casa la partita. 18-25 La chiude Folie con un primo tempo imprendibile! 18-24 Primo tempo per Veljkovic. 17-24 Sylla regala sette match-point alle pantere. 17-23 S interrompe qui la Serie al servizio della centrale olandese. 16-23 Ace di De Kruij, Conegliano a due punti dalla vittoria. 16-22 Courtnay non trova le mani del ...

LIVE Novara-Conegliano 1-2 - Serie A1 Volley femminile in DIRETTA : un Egonu indemoniata regala il terzo set all’Imoco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Courtnay spreca tutto, l’attaccante a stelle e strisce ha cercato le mani di Wolosz, ma la palla è finita DIRETTAmente fuori. 23-24 Primo tempo di Veljkovic, Novara è di nuovo lì. Ancora time-out per Santarelli. Hancock in battuta sta facendo la differenza. 22-24 Stampatona di Veljkovic sulla fast di De Kruijf. Santarelli chiama time-out. 21-24 Sbaglia però il servizio ...

LIVE Novara-Conegliano 1-1 - Serie A1 Volley femminile in DIRETTA : terzo parziale equilibrato - Egonu spinge le pantere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-23 Mani-out di Chirichella in fast. 19-23 Ace di Egonu, che potrebbe essere decisivo. 19-22 Scappa via la battuta di Gorecka. 19-21 Scambio pazzesco che si conclude con un appoggio sbagliato di Egonu. 18-21 Ennesima sette di Folie, che la mette sui sette metri. Rientra la diagonale titolare novarese. 18-20 Pipe spettacolare per Courtney, che continuità per lei, Novara cambia la ...