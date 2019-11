Su Genova sono già caduti 60 mm di pioggia | è allerta rossa

Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019)per il maltempo nel centro e nel ponente della Liguria dove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente. Sugià60 millimetri d'acqua eesondati i rii Ruscarolo e Fegino, in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Numerose strade del capoluogo ligurestate chiuse al traffico per gli allagamenti e la protezione civile ha invitato i cittadini delle zone interessate a non uscire di casa. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per liberare automobilisti dai sottopassi allagati dal nubifragio particolarmente intenso tra le 2 e le 4 di notte, tra cui quello di Brin. Allagamentisegnalati anche a Teglia e Rivarolo.

