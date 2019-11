Luciano Ligabue | «È vero | la nostra vita la facciamo e la disfiamo da noi»

Luciano Ligabue : aperte le prevendite per il concerto a Campovolo nel settembre 2020 : Il cantautore di Correggio Luciano Riccardo Ligabue, nato il 13 marzo del 1960 si è sempre esposto moltissimo nelle sue canzoni, raccontando il suo passato, presente e anche le sue aspettative verso il futuro. Da ieri sono state aperte le prevendite per il concerto "30 anni in un giorno" a Campovolo nel settembre 2020. aperte le prevendite per festeggiare i suoi 30 anni di carriera Sono passati trent'anni da quando Luciano Ligabue ha scritto e ...

Luciano Ligabue ha annunciato uno speciale concerto a Campovolo per festeggiare i 30 anni di carriera : Appuntamento al 12 settembre 2020