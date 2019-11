Regionali | Taverna | ' ho votato per non correre | Houston abbiamo problema' 2

Regionali : Taverna - 'ho votato per non correre - Houston abbiamo problema' : Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Ho votato si e lo rivendico. Ma rivendico anche la necessità di dire: Houston abbiamo un problema!". Paola Taverna , vicepresidente del Senato e volto storico del M5S, nella notte ha scritto un lungo post su Facebook, spiegando di aver votato su Rousseau affinché il Movim

**Regionali : da Fico a Taverna - il summit segreto e i dubbi su corsa** : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Un summit super segreto, lunedì sera in una casa privata nel cuore di Roma, per decidere se correre o meno alle regionali in Calabria ed Emilia Romagna. A quanto apprende l'Adnkronos, al vertice decisivo per i prossimi appuntamenti elettorali -dopo la debacle M5S in Umbri