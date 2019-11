LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Serbia-Russia 0-1 | Djokovic-Khachanov 1-1 nel 1° set

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Dritto lungolinea in rete di, un po’ scarico su questo colpo. 30-15 Non assorbe bene il dritto del rivalee out il colpo del serbo. 30-0 Ottima prima con effetto ad uscire di Nole e niente da fare per il russo. 15-0 Altra smorzata die il recupero disi spegne in rete. Non brillantissimo il russo nei recuperi in avanti. 1-1 nel 1° set, ottimi dritti eseguiti dain lungolinea.al servizio. 30-30 Servizio e dritto in contropiede del russo. 15-30 Palla corta ben giocata da Nole ed out il recupero di. 15-15 Palla corta che si spegne in rete del russo. 15-0 Servizio vincente al centro del russo. Ace al centro die 1-0 nel 1° set per lui. Oraandrà a servire. 40-30 Ottimo taglio esterno nel servizio died out la risposta di ...

zazoomblog : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: quarti di finale Krajinovic-Rublev 1-6 2-5 il russo vicino al successo - #Coppa… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: quarti di finale via alla sfida Serbia-Russia. In campo Krajinovic-Rublev -… - zazoomnews : LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA: quarti di finale Krajinovic-Rublev 1-6 2-5 il russo vicino al successo - #Coppa… -