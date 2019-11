PS5 migliore di Xbox Scarlett in termini di prestazioni dei giochi?

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 21 novembre 2019) PlayStation 5 edsono ancora in via di sviluppo, anche se in questi mesi abbiamo potuto sentire nuovi dettagli da parte sia di Sony che di Microsoft. Ora, alcuni sviluppatori hanno già ricevuto i kit di sviluppo delle due piattaforme e, secondo alcune indiscrezioni, sembra che la console di Sony siaindidei.Kleegamefan, membro del forum di ResetEra, che ha rivelato cose interessanti per quanto riguarda le console di nuova generazione nelle ultime settimane, ha recentemente dichiarato che PlayStation 5 è in vantaggio suindidei. Secondo l'insider ciò sarebbe dato dal fatto che l'hardware e il software di sviluppo di PS5 si trova in uno stadio avanzato rispetto a. Lo stesso utente ha confermato in seguito che questi risultati si sono basati sui devkit.Per l'insider questo divario ...

Eurogamer_it : Secondo un insider #PS5 sarebbe migliore rispetto ad #XboxScarlett in termini di prestazioni. - lefantomeIT : USB-C, migliore ergonomia e speriamo che abbiano sistemato gomma, batteria e la luce sia rimossa o disattivabile. P… -