Fondo salva-Stati | Fassina | “Atto gravissimo Deve votare il Parlamento | basta coi colpi

Fondo salva-Stati - Conte riferirà in Parlamento il 10 dicembre prima del Consiglio europeo. Lega : “Venti giorni sono troppi” : Dopo due giorni di polemiche politiche e la richiesta di chiarimenti arrivata anche dal Movimento 5 Stelle, la conferenza dei capigruppo ha stabilito che il premier Giuseppe Conte il prossimo 10 dicembre riferirà in Senato sulla vicenda della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, nell’ambito delle comunicazioni che precedono il Consiglio europeo in programma il 13. Critiche le opposizioni, che avevano chiesto che Conte andasse in ...

Fondo salva-Stati - Cottarelli a La7 : “Pericoloso per l’Italia - il rischio è che gli investitori scappino e che causi una crisi” : “Il Mes? È quel Fondo che interviene quando un Paese, come fu nel caso della Grecia, va in difficoltà. Ora si sta discutendo delle regoleche deve seguire questo Fondo salva-Stati, perché i Paesi del nord Europa vorrebbero che diventi più probabile la ristrutturazione del debito. Il rischio, a questo punto, è che gli investitori scappino”. A dirlo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è Carlo Cottarelli, direttore ...

Fondo salva-Stati - Patuelli (Abi) : “Se nei titoli di Stato ci saranno le clausole previste dalla riforma non li compreremo più” : In attesa del vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri convocato per venerdì, la riforma del Meccanismo europeo di stabilità finisce anche nel mirino della lobby delle banche. Il presidente dell’Abi Antonio Patuelli, a margine di un incontro con la stampa a Bruxelles, ha avvertito infatti che se cambieranno le condizioni di sottoscrizione dei titoli di Stato, ad esempio con ...

I ‘no’ di Luigi Di Maio : “Su una riforma del Fondo Salva-Stati e sullo Ius soli non si transige” : "Se ci sono delle difficoltà è normale perché siamo nati in poche settimane, ma vedo un clima positivo: non roviniamolo con slogan per il nostro elettorato. Dopo la manovra mi auguro che ci siederemo a un tavolo e lavoreremo a un calendario per il 2020. A partire da salario minimo, legge sul conflitto di interessi e riforma della sanità": così Luigi Di Maio sulla salute del governo giallorosso.Continua a leggere

Alta tensione sul Fondo salva Stati dell’Ue I 5 Stelle a Conte : «Bisogna chiarire» : La Lega chiede che Conte riferisca in Parlamento. Il premier punta a un rinvio senza altre due riforme chieste dall’Italia. Il ministro Amendola, Affari europei: «Chi ha dubbi adesso governava durante il negoziato»

Fondo salva-Stati - M5S chiede vertice. Salvini a Conte : «Venga a riferire in Aula» : Il leader della Lega Matteo Salvini attacca il premier Conte sulle modifiche del Fondo salva-Stati europeo (Mes) e chiede che riferisca in Parlamento. Anche il M5S è critico su una riforma che...

Fondo Ue salva-Stati - M5s chiede un vertice di maggioranza : Dopo l'attacco delle opposizioni e la precisazione di Palazzo Chigi, che ha chiarito che nessun accordo è stato ancora siglato, oggi è sceso in campo anche il Movimento 5 Stelle, chiedendo un vertice di maggioranza sulla questione.

Conte pronto al veto sulla riforma del Fondo Salva-Stati : Quando la riforma del Meccanismo europeo di stabilità ri-planerà sul tavolo dei leader al Consiglio europeo di dicembre, l’Italia si riserva di dire no. No, se non sarà una riforma “in una logica di pacchetto”, come chiesto da Giuseppe Conte al consiglio europeo di giugno e come spiegato dallo stesso premier al Parlamento italiano il 21 giugno scorso, nell’informativa prima di incontrare i leader ...

Fondo salva-Stati - M5S : Di Maio chieda un vertice di maggioranza : «Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio. La discussione sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva-Stati) deve essere trasparente,...

Fondo salva-Stati - ora anche i deputati M5s in commissione Finanze chiedono a Di Maio vertice maggioranza : “Non siamo d’accordo” : Non ci sono solo Matteo Salvini e il centrodestra a chiedere che il premier Giuseppe Conte riferisca in Parlamento sulla revisione del Fondo salva-Stati. anche i deputati 5 stelle della commissione Finanze, nonostante la nota di smentita arrivata da fonti di Palazzo Chigi, hanno chiesto un intervento del capo politico 5 stelle Luigi Di Maio. “Il Parlamento”, si legge, “aveva dato un preciso mandato al presidente del Consiglio. ...

Fondo salva-Stati - Salvini : “Se Conte lo ha reso un ‘ammazza-Stati’ è alto tradimento”. Palazzo Chigi : “Studi prima di diffondere falsità” : “Vorrei chiedere a Giuseppe Conte se nei mesi passati ha firmato, magari di nascosto o di notte, un accordo in Unione europea per cambiare il Mes (Meccanismo europeo di stabilità, ndr) e cioè il Fondo salva-Stati in Fondo ammazza-Stati, chi ha voglia chieda Conte se, senza autorizzazione del Parlamento e ovviamente della Lega, ha dato l’ok dell’Italia e sarebbe alto tradimento. Se qualcuno lo ha fatto lo dica prima che sia tardi e si ponga ...

Fondo salva-Stati - Palazzo Chigi : “Revisione già firmata? Da Salvini falsità. Se scopre ora il tema è segno di trascuratezza da vicepremier” : Nessuna firma di notte. Nessuna firma di nascosto. Anzi, al momento proprio nessuna firma. Per tutto il giorno il centrodestra ha chiesto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire “con urgenza” in Parlamento sulla riforma di un Fondo salva-Stati – si chiama Mes, Meccanismo europeo di stabilità) che secondo Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia era stato approvato dal capo del governo a una riunione ...

