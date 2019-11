Dopo Pinocchio arriva cappuccetto rosso per Chocomodica 2019

Chef Rubio contro Salvini Dopo insulti dei suoi fan : 'Non menzionarmi più - Pinocchio' : La querelle tra Matteo Salvini e Chef Rubio continua ad arricchirsi di nuove puntate. Nel momento in cui si era diffusa la notizia che il leader della Lega era ricoverato in ospedale per un malore, il popolare personaggio televisivo attraverso un post aveva chiesto la pubblicazione del referto medico che potesse confermare la colica renale poi resa pubblica. In particolare ciò che rendeva dubbioso Chef Rubio era il fatto che ogni qualvolta ...