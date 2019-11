Aids | aumentano i contagi tra gli adolescenti | cala la percezione del rischio

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 novembre 2019) In aumento ida Hiv tra glie i giovani, nella fascia di età compresa tra 15 e i 24 anni. Le diagnosi, inoltre, sono spesso tardive e aumenta il numero delle persone sieropositive viventi, attualmente in Italia circa 130mila. Negli ultimi anni si è verificato un calo di attenzione sul tema dell’Hiv. Sono diminuite le campagne di sensibilizzazione e di comunicazione nelle scuole, come se l’fosse un ricordo del passato. Ciò ha ridotto ladeltra le persone, soprattutto tra i più giovani. Lo hanno ricordato gli esperti riuniti, oggi, per la tavola rotonda “Rompiamo il silenzio sulll’Hiv” promossa dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), con il supporto non condizionato di Msd, a pochi giorni dalla Giornata mondiale contro l’. Preoccupa la crescita dei casi nelle nuove generazioni ...

