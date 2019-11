Cerciello | Finnegan intercettato in cella | «Cerciello e Varriale mostrarono i distintivi»

Carabiniere ucciso - Finnegan intercettato in cella : «Cerciello e Varriale hanno mostrato i distintivi» : Il 20enne americano accusato con Natale Hijorth lo ha detto al legale amico di famiglia arrivato dagli Usa per aiutarlo, in un colloquio in carcere. I due sono stati intercettati a loro insaputa. Finora aveva sempre negato che i militari si fossero qualificati