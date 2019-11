Quello strano affare degli 007 dietro il softwarespia Exodus

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Mauro Indelicato I servizi segreti esterni hanno speso 360mila euro per pagare la E-Surv e avere il software. Adesso la magistratura vuole vederci chiaroÈ finito nel mirino della procura di Napoli un contratto da 300mila euro stipulato dai nostri servizi segreti esterni con una società calabrese sviluppatrice di piattaforme informatiche.Lo si è appreso da un articolo de Il Fatto Quotidiano, secondo cui per l’appunto la magistratura partenopea ha aperto un fascicolo dopo aver messo i sigilli alla E–Surv, una ditta con sede a Catanzaro che forniva ad alcune procure, tra cui quella del capoluogo calabrese, il software.Si tratta di un meccanismo che, una volta “infettato” il dispositivo della persona che si vuole intercettare, può permettere di spiare un determinato indagato. L’indagine su E-Surv è nata in realtà da un altro caso, non inerente al ...

