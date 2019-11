Non si vede un caz Vanoni spazientita dal gobbo illeggibile

“Non si vede un ca***!”. Ornella VaNoni - gaffe epocale in diretta. Gelo in studio : Ornella Vanoni super star, dopo le confessioni sul suo stile di vita esagerato e fuori gli schemi, l’ultima diva della musica italiana ha tenuto banco in prima serata. Ospite di Una storia da cantare, nuovo programma del sabato sera di Rai1 che si propone di celebrare i miti della musica italiana, ne ha fatta un’alta delle sue strappando più di un sorriso con le armi che l’hanno fatta conoscere e amare. Ornella Vanoni ha infatti dato spettacolo ...

Ornella VaNoni - gaffe a Una Storia da Cantare : “Non si vede un caz*o!” : Una Storia da Cantare, gaffe di Ornella Vanoni in diretta: “Non si vede un caz*o!” Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero hanno condotto la prima puntata di Una Storia da Cantare dedicata a Fabrizio De Andrè. Protagonista assoluta del primo appuntamento del nuovo programma del primo canale della Tv di Stato è stata Ornella Vanoni che ha fatto una gaffe in diretta. L’ex giudice della prima edizione di Amici Celebrities, durante il suo ...

Coppa Davis – Medvedev Non ci sarà : annunciato il forfait per le fasi finali : Medvedev si ferma: il russo non sarà in campo per le fasi finali della Coppa Davis Dopo la sua partecipazione alle ATP Finals, Daniil Medvedev ha deciso di terminare con un pizzico d’anticipo la sua stagione. Il russo alza infatti bandiera bianca: Medvedev ha annunciato che non parteciperà alle fasi finali della Coppa Davis, al via lunedì a Madrid.L'articolo Coppa Davis – Medvedev non ci sarà: annunciato il forfait per le fasi ...

“Ettore Bassi mi fa guerra sui soldi e Non vede le nostre figlie” : lo sfogo della ex moglie dell’attore : “Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione: ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare”. A parlare così è la ex moglie dell’attore che ha raccontato al settimanale Oggi quanto accaduto dopo la richiesta di separazione: “Fa guerra sui soldi e sta poco con le nostre figlie… All’inizio la separazione è stata civile, quasi armoniosa, per il bene delle nostre figlie – ha continuato Angelica ...

Gioca in piscina con la figlia ma lei Non lo vede riemergere : 29enne muore Nonostante l’arrivo dei soccorsi : Le stava insegnando a nuotare in una piscina pubblica di Perth, Australia, quando il 29enne Jonathan Massandy “non è più tornato”. Queste le uniche parole che la figlia, una bambina di 6 anni ancora sotto choc, ha detto alla madre, Sarah Prijt, 26 anni. E’ stata proprio la piccola Bobbie a chiamare i soccorsi dicendo ai bagnini della piscina di non vedere più il padre: all’arrivo del personale medico, l’uomo è stato ...

Tutti pazzi per Ibrahimovic - lo Schalke 04 stuzzica lo svedese : “tranquillo Zlatan - qui Non c’è il baseball” : Riprendendo il tweet di saluti dello svedese ai Galaxy, il club tedesco si è iscritto alla corsa per Ibra in modo alquanto singolare Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio il nome più appetibile del prossimo mercato di gennaio, l’attaccante svedese infatti si libererà dai Galaxy il prossimo 31 dicembre, potendo così firmare con qualunque squadra già a partire dall’1 gennaio. Oltre agli interessamenti della Serie A, sullo svedese è ...

Non vedere è la colpa più grave di chi governa il Veneto da 25 anni : Sicuramente le immagini di una Venezia allagata, quasi una bestialità se si pensa alle sue origini e alla sua storia millenaria, fanno stringere il cuore. Da Veneto ancor di più. Ma è inutile piangere oggi per i danni ai cittadini, così come al suo patrimonio artistico inestimabile e unico, per poi dimenticarsene dopodomani. Dirette web e tv, dichiarazioni pubbliche solenni, conti correnti per la raccolta fondi, ...

ATP Finals – Medvedev sincero : “rimonta Nadal? Spero Non ricapiti più. Ho sentito la pressione di Rafa quando…” : Daniil Medvedev analizza a mente fredda la sconfitta contro Rafa Nadal, arrivata al termine di una clamorosa rimonta subita dall’1-5 di vantaggio Daniil Medvedev ha imparato una dura lezione tennistica nella giornata di ieri: una partita non è finita finchè non si conclude l’ultimo punto, specie se il tuo avversario si chiama Rafa Nadal. Il tennista maiorchino ha portato a compimento una clamorosa rimonta al terzo set partendo ...

F1 - Willi Weber : “Credo nel recupero di Michael Schumacher - ma la moglie Non me lo fa neanche vedere” : Secondo quanto riportato da Marca.com, lo storico manager di Michael Schumacher, Willi Weber, nonché di suo fratello Ralf, si è lamentato di non essere riuscito a vedere il pilota tedesco dopo il suo incidente, con la moglie Corinna che gli impedirebbe di fargli visita e conoscere il suo stato di salute. Così Weber: “So che Michael ha ricevuto un duro colpo, ma sfortunatamente non so che tipo di progressi stia facendo nella sua situazione. ...

Schumacher - l’ex manager accusa la moglie : «Non me lo fa vedere - forse ha paura che dica la verità» : Willi Weber, ex manager di Michael Schumacher (sostituito all’inizio del 2012 da Sabine Kehm), torna ad attaccare la moglie Corinna. Già in passato Weber aveva accusato la moglie dell’ex campione di Formula 1 di impedirgli di vederlo, e in una recente intervista ha rincarato la dose. «Come tutti, so che Michael ha avuto un incidente con conseguenze gravissime, ma vorrei saperne di più. Non so nulla dei suoi eventuali progressi, mi ...

A Venezia un’acqua alta del genere Non si vedeva da decenni : A Venezia è in corso una grossa mareggiata: dopo il picco delle 22:50 di ieri sera, con l’acqua che ha raggiunto 187 cm – seconda rilevazione più alta della storia dopo i 194 cm toccati nel 1966, ai tempi della storica acqua granda – anche questa mattina è prevista una nuova ondata che potrebbe portare il livello delle acque a oltre un metro e mezzo di altezza. Per il momento si registrano, purtroppo, anche due morti, entrambi ...