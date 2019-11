Fedele a se stesso infedele al sistema Clint | il libertario

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Stenio Solinas Il grande regista racconta la sua storia, la sua estetica e la sua etica individualistaa mesi intitola il bel libro che raccoglie un quarantennio di interviste aEastwood (Minimum Fax, a cura di Robert E. Kapsis e Kathie Coblentz, traduzione di Alice Casarini, 467 pagine, 20 euro), dal suo esordio come regista (Brivido nella notte) alla sua consacrazione come icona del cinema, quattro Oscar (Gli spietati, Million Dollar Baby), la media di un film all'anno, una garanzia davanti e dietro la macchina da presa, la più totale indipendenza rispetto agli studios, le mode, persino i gusti del pubblico... Ciò che colpisce nella sua produzione, è la apparente varietà dei temi trattati: si va dalla vita dell'artista (Honkytonk Man, Bird, Cacciatore bianco, cuore nero), all'ethos della virilità (L'uomo nel mirino, Bronco Billy, Corda tesa, Gunny, ...

