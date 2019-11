Per superare l' impasse arriva la segreteria M5S | si chiamerà Team del Futuro

Trasporti : Filiera Italia - rilanciare infrastrutture logistiche e suPerare burocrazia del no’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Per consolidare il successo del nostro export agroalimentare e soprattutto consentire di esportare a quelle pmi di eccellenza, ancora troppe, che non riescono ad arrivare sui mercati esteri, dobbiamo colmare i gap infrastrutturali con paesi come Spagna e Francia, nostri diretti concorrenti, e rilanciare le infrastrutture logistiche bloccate da decenni di ‘burocrazia del no’ e dai veti ...

Trasporti : Filiera Italia - rilanciare infrastrutture logistiche e suPerare burocrazia del no’ (2) : (Adnkronos) – Filiera Italia denuncia una situazione di allarme per le aziende Italiane “fino a quando le reti stradali del Paese resteranno quelle disegnate dagli Antichi Romani e le comunicazioni marittime e quelle ferroviarie merci ad alta velocità rimarranno solo uno slogan su cui nessuno ha seria voglia di impegnarsi con una visione lungimirante, le aziende Italiane, prime al mondo spesso per competitività ‘fino ...

"La manovra non contribuisce a suPerare le incertezze" : i rilievi della Corte dei Conti : La Corte dei Conti bacchetta la manovra. “Va sottolineato come la mancanza di un quadro organico delle misure che si intende assumere, rinviate a specifici provvedimenti collegati, non consente di valutare pienamente come si intenda intervenire sulle principali criticità del nostro sistema economico e istituzionale”, hanno sottolineato i magistrati contabili in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ...

Le vendite di Resident Evil 2 Remake stanno Per superare quelle totali del gioco originale : Capcom ha recentemente aggiornato la sua lista dei platinum titles, rivelando che il Remake di Resident Evil 2 si sta avvicinando alle vendite totali dell'originale.Il gioco del 2019 ha venduto 4,7 milioni di unità al 30 settembre. La versione del 1998 ha venduto un totale di 4,96 milioni di unità. Vale la pena notare che l'originale è stato lanciato solo su PlayStation, Resident Evil 2 Remake è un titolo multipiattaforma. Probabilmente, con le ...

È stato aPerto un corridoio speciale Per Permettere agli indiani di religione sikh di suPerare senza visto il confine tra India e Pakistan : Da oggi è stato aperto uno speciale corridoio per permettere agli Indiani di religione sikh di superare senza visto il confine tra India e Pakistan, per poter così arrivare in un luogo sacro che si trova in Pakistan. Il corridoio

Hiv - trovato un nuovo raro ceppo. I ricercatori : “SuPerare in astuzia questo virus che cambia continuamente : La ricerca contro l’Hiv prosegue senza sosta. Ed è uno nuovo strumento di comprensione per i ricercatori la scoperta, per la prima volta in 19 anni, di un nuovo ceppo del virus dello stesso gruppo di quelli che stanno causando la pandemia globale. Il nuovo sottotipo, chiamato Hiv-1 gruppo M sottotipo L, è estremamente raro, ed è stato trovato dai ricercatori della multinazionale farmaceutica Abbott, che lo hanno descritto sul Journal of ...

Atalanta - Dea anche in Europa! Al Manchester City gira la testa e finisce anche senza portieri : suPerare il girone è possibile! : L’Atalanta annulla il Manchester City e conquista il primo punto europeo della sua storia: Gasperini mette in scacco Guardiola che finisce con un terzino in porta. Passare il girone è difficile ma non impossibile Serata da brividi per i tifosi dell’Atalanta, quelli che solo la Champions League può regalare. I bergamaschi si gioca la permanenza in Europa contro la corazzata Manchester City, esempio di bel calcio, sinonimo di ...

Terme : Bonaccini - ‘suPerare vecchi modelli - collocare settore tra sanità-welfare e turismo’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “e Terme hanno un ruolo fondamentale per il welfare e l’economia del nostro Paese proprio per la loro specificità: da un lato ‘strumento di cura’ e ‘possibile terapia’; dall’altro un volano per il turismo che si pone accanto ad altri punti di forza dei nostri territori: beni culturali, paesaggio, tradizione enogastronomica”. è questa la tesi di fondo sostenuta ...

Terme : Bonaccini - ‘suPerare vecchi modelli - collocare settore tra sanità-welfare e turismo’ (2) : (Adnkronos) – Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha poi ricordato i passi in avanti fatti grazie alla collaborazione tra la Conferenza delle Regioni e FederTerme, soffermandosi su alcuni passaggi chiave dell’accordo Stato – Regioni del 17 ottobre: “è fondamentale aver previsto in questo accordo l’inserimento nei Livelli essenziali di assistenza delle cure termali. Ma occorre ...

Evasione - l’esPerto : “Bene il tentativo di suPerare i paletti della Privacy all’uso dei dati. Ma nella norma c’è una falla che va chiusa” : “C’è un tentativo coraggioso nella direzione giusta, di questo va dato atto alla maggioranza e al governo. Ma non sono del tutto sicuro che riuscirà a centrare l’obiettivo. Prevedo reazioni che faranno leva su aspetti giuridici della norma”. Alessandro Santoro, docente di Scienze delle Finanze a Milano Bicocca ed ex membro del comitato di gestione dell’Agenzia delle Entrate, ha accolto con soddisfazione ...

Oltre la soglia - trama 6 novembre : Tosca aiuta Dora a suPerare le sue paure : Oltre la soglia, la nuova miniserie televisiva di Canale 5, andrà in onda in prima serata a partire dal 6 novembre. La fiction con Gabriella Pession affronterà il delicato tema delle malattie psichiatriche. Durante la prima puntata, la protagonista Tosca si dividerà tra due casi difficili al reparto di neuropsichiatria infantile, e la sua vita privata. Jacopo e Dora saranno i piccoli protagonisti della storia di mercoledì 6 novembre....Continua ...

MotoGP - Giacomo Agostini su Marc Marquez : “È un fuoriclasse ed ha il tempo Per superare il mio record” : Fino a qualche anno fa sembrava davvero inimmaginabile ma adesso c’è chi ritiene in pericolo il pazzesco record di 15 titoli mondiali vinti da Giacomo Agostini. Già perché Marc Marquez, pilota spagnolo di Cervera laureatosi nel 2019 per l’ottava volta campione iridato nel Motomondiale, potrebbe anche pensare di raggiungere e superare il primato di Agostini alla luce dei suoi 26 anni. Da quando è approdato in MotoGP nel 2013, il ...

Aramco - al via l'Ipo del secolo Può suPerare la cinese Alibaba : L'Arabia Saudita ha dato il via all'offerta pubblica iniziale di Aramco (IPO) dopo che il suo regolatore di mercato ha approvato la richiesta del gigante del petrolio di quotarsi nella borsa nazionale e creare la società quotata più preziosa del mondo. Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Juve - l’Al Duhail sogna Mandzukic : offerta Per superare lo United (RUMORS) : Continua ad essere il futuro di Mario Mandzukic a tenere banco nelle notizie di Calciomercato della Juventus. Ne parlano tanto soprattutto in Inghilterra dove il Manchester United è una delle squadre più accreditate per portarsi a casa il croato a gennaio. Attenzione, però, perché la prossima finestra di mercato è ancora lontano e la concorrenza aumenta di giorno in giorno tra club spagnoli alla finestra e ipotesi medio orientali decisamente ...