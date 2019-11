Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) “Mi sono candidato al Csm per an. In che senso? Se dovessi diventare consigliere proporrò un organo di autogoverno che dismetta una parte dei suoi poteri”. Sono passati esattamente cinque mesi da quandoha lasciato la presidenza dell’Anm, incarico che ricopriva dai primi di aprile. Erano i giorni successivi allo scoppio dell’inchiesta sulle nomine nelle procure epagava l’essere stato, secondo la maggioranza del parlamentino del sindacato dalle toghe, troppo morbido sulla vicenda. E non era bastato il fatto che avesse lasciato la sua corrente, Magistratura Indipendente, alla quale si sente ancora di appartenere - “mi sono dissociato da singole persone, non da quelle idee”, ribadisce oggi - quandoun’assemblea convocata d’urgenza non aveva invitato i suoi togati del Csm coinvolti ...

SkyTG24 : Una folla commossa si è radunata ad #Alessandria per dare l'ultimo saluto ad Antonio Candido, Marco Triches e Matte… - HuffPostItalia : 'Mi candido per dare scandalo'. Pasquale Grasso in corsa al Csm, dopo le dimissioni dall'Anm - tardan0tte : comunque basta veramente poco per attirare l’attenzione degli imbecilli della mia scuola, hanno saputo che mi candi… -