“La mia principessa è andata in paradiso” Carola muore a 10 anni I genitori donano gli

Pierpaolo - papà affetto da rara forma di tumore al sangue : “La mia unica speranza è all’estero” : L'appello di Pierpaolo Piras, 42enne di origine sarda ma residente in provincia di Foggia e papà di due figli di 11 e 8 anni, affetto da una rara forma di tumore al sangue, il linfoma non-Hodgkin, chiamato Dlbcl: "Come Calogero Gliozzo, la mia unica speranza è la Car-t, un procedimento sperimentale che posso affrontare solo all'estero. Aiutatemi a realizzare il mio sogno".Continua a leggere

Matteo Renzi : “La Finanziaria non è sufficiente - serve un piano choc per l’economia” : Il leader di Italia Viva lo presenterà a Torino venerdì: 120 miliardi in tre anni per rimettere in moto la crescita

Formula 1 - Bottas senza peli sulla lingua : “La mia situazione? Ad un certo punto diventa un dolore nel… culo” : Il pilota della Mercedes ha commentato la situazione che vive di anno in anno, dovendosi conquistare la conferma a suon di buone prestazioni La missione di Valtteri Bottas in Mercedes è sempre la stessa, riuscire a strappare il rinnovo del proprio contratto, firmato sempre per una sola stagione. Anche questa volta, la scadenza è stata spostata dal 2019 al 2020, obbligando dunque il finlandese a conquistarsi in pista la ...

“La mia famiglia non sa niente…”. Beatrice Valli di UeD - travolta dal gossip - ora rompe il silenzio : Da diverso tempo oramai Beatrice Valli è al centro del gossip e delle chiacchiere: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si sa, è promessa sposa del suo Marco Fantini. Però, sulla bella e affermata influencer venticinquenne da qualche tempo gira un’altra e nuova voce, che lascia battere il cuore e sperare tutti i fan di una delle coppie più belle (e social) dell’anno. E se la famiglia di Marco e Beatrice si stesse nuovamente per allargare? La ...

Ginnastica - Verona Van de Leur : “La mia nuova vita nel porno - 8 anni da attrice di film hard : ora voglio tornare”. Nel 2002 vinse 5 medaglie agli Europei : I più grandi appassionati di Ginnastica artistica si ricorderanno sicuramente di Verona van de Leur, l’olandese che ai Mondiali di Debrecen 2002 conquistò la medaglia d’argento al corpo libero alle spalle della spagnola Elena Gomez e che soprattutto fu memorabile protagonista agli Europei di Patrasso 2002 mettendosi al collo cinque medaglie. In quell’edizione della rassegna continentale contrastò sua maestà Svetlana Khorkina ...

Domenica In - Massimo Boldi : “La presenza di mia moglie morta si è allontanata. Un grande dolore - ma ora c’è Irene” : “Ci sono cose che non si possono cancellare. C’è stato un episodio… nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere… delle presenze. Poi si è allontanata, ne sono convinto”. Parole di Massimo Boldi che intervistato da Mara Venier a Domenica In ha ricordato la moglie scomparsa nel 2004. L’attore e ...

“La mia vittoria più bella”. Simone Bonaccorsi - l’annuncio a sorpresa scalda il cuore : ‘Temptation Island Vip’ è stata un’avventura molto interessante per Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, che al termine del percorso sono usciti insieme rinnovando il loro amore. Eppure, c’erano state non poche difficoltà. Infatti, durante il reality, soprattutto lei era sembrata completamente a suo agio con i single, mentre l’atteggiamento di lui era sempre stato esemplare perché convinto del suo amore. Nonostante il comportamento di Chiara ...

Anna Pettinelli dopo Temptation Island Vip : “La mia vita è un inferno” : Temptation Island Vip: Anna Pettinelli gelosa di Stefano Macchi dopo Temptation Island Vip, Stefano Macchi sarebbe corteggiatissimo. A confessarlo è stata Anna Pettinelli sulle pagine del settimanale Chi. La speaker radiofonica ha ammesso che sui social il compagno ha molte ammiratrici, sottolineando: “La mia vita è un inferno, ora mi tocca litigare anche con le belle di Instagram”. Anna Pettinelli ha raccontato che sui social ...

Taika Waititi - regista di Jojo Rabbit : “La mia satira su Hitler risveglierà le coscienze dei giovani” : https://www.youtube.com/watch?v=vW_NBzWHv6A Toronto – “Sapeste che ridere dare ordini a un attore di dieci anni travestiti da Adolf Hitler”. Il regista Taika Waititi, sangue maori, russo, ebraico, scoppia in una fragorosa risata: “Hitler sono io!”. Ma a sghignazzare di Führer e Terzo Reich, assieme al regista e attore di Jojo Rabbit, dal 23 gennaio 2020 distribuito da 20th Century Fox, ora sono anche i membri ...

Claudio Canigia pubblica la chat choc e rivela : “La mia ‘ex’ moglie mi manda foto porno” : Nuova puntata della telenovela del calciatore Claudio Caniggia e di sua moglie Mariana a “Live non è la d’Urso", che questa sera passa “la palla” proprio all’ex calciatore che rivela cose incredibili sulla madre dei suoi figli. Mariana era già stata ospite due volte a “Live” e aveva raccontato come l’attuale fidanzata del marito Sofia, era in realtà una escort e la sua presenza era pericolosa per l’ex marito che a suo dire continuava a far uso ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita Gianluca Grignani con “La mia storia tra le dita” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 25 ottobre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani. Ecco il video. Puntata decisiva quella di ieri venerdì 18 ottobre, di Tale e Quale Show, in onda ogni venerdì su Rai 1 con Carlo Conti alla guida. Nella puntata di ieri il meccanismo era diverso, i 12 concorrenti si sono sfidati, è stato decretato il vincitore di puntata, e poi anche il vincitore ...

Prof a Bristol : “La mia svolta? Un cartellone pubblicitario. In Italia i politici dicono ‘prima gli italiani’ - qui ‘prima i più bravi'” : Quanto tempo serve ad un laureato Italiano per fare il primo passo nel sistema scolastico britannico, per diventare insegnante? Venticinque minuti. O almeno, così è successo ad Antonio Moraca, Professore di latino e Italiano che da 5 anni vive e lavora a Bristol, nel Regno Unito. “Non dico che sia stato facile – racconta – ho dovuto studiare per la prova di ingresso, frequentare per dieci mesi il corso per l’abilitazione, fare il ...

L'addio di Draghi alla Bce : “La mia eredità? Non mollare mai” : Dopo 8 anni di presidenza: «Esperienza intensa, profonda e affascinante. Un futuro in politica? Non so»

Meret : “Lavoro per diventare come Zoff - e dico grazie alla mia difesa” : “Lavoro per ripercorrere le orme di Zoff”. Intanto Alex Meret – intervistato da Sky Sport 24 – fa un passo alla volta. Uno indietro, alla grande vittoria di Salisburgo e uno in avanti, alla sfida contro la Spal di domenica. “Quella a Salisburgo è stata vittoria importante, di carattere, di sacrificio, di gruppo. Una grande risposta del gruppo. Speriamo di continuare con questa voglia di lottare per le prossime ...