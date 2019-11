Juventus in ansia per Pjanic | il giocatore potrebbe tornare in anticipo a Torino

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 16 novembre 2019) Ieri sera, Miralemsi è accasciato a terra al minuto 77 della gara tra Italia e Bosnia. Il numero 5 juventino ha sentito un fastidio muscolare e ha immediatamente chiesto il cambio. Il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato Leonardo Bonucci che quando ha visto il compagno a terra si è diretto verso di lui per sapere come stava. Al termine della partita lo stesso Miralemha rassicurato tutti dicendo che è il solito fastidio che lo fermenta da un po' di tempo ma che spera di essersi fermato in tempo. Adesso lo staff medico dellaè in contatto costante con lo staff della nazionale bosniaca per capire il da farsi. Le parti, secondo Sky Sport, stanno valutando l'ipotesi di far rientrare inMiralem. Le ultime suMiralem, in questo avvio di stagione, è stato senza ombra di dubbio il migliordella. Nelle ...

