Il falso dentista che visitava su una sdraio in giardino

Via della Marranella - scoperto falso dentista senza autorizzazioni : Roma – scoperto alla Marranella un dentista cinese abusivo, che nonostante fosse privo delle autorizzazioni necessarie e avesse attrezzatura che non rispettava le norme sanitarie, continuava a curare pazienti. I poliziotti, impegnati in servizi di controllo del territorio, hanno trovato in diverse vie del quartiere degli adesivi raffiguranti una donna sorridente che riceve cure dentarie, adesivi riportanti anche numeri di telefono e ...