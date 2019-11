Mara Venier in ospedale | Due dita steccate ma Domenica In va in onda - video

Fonte : blogo

(Di venerdì 15 novembre 2019) Incidente domestico per, finita al pronto soccorso a 24 ore esatte dal tradizionale appuntamento conIn. A rivelarlo la stessa conduttrice, via Instagram, con unche ce la mostra zoppicante e con una distorsione al piede destro. Eccoci, evviva. Niente di grave. Due. Tutto bene. Una distorsione. "In" va in, tende a precisare l'amica che l'accompagna mentre la, come al suo solito positiva, se la ride, in infradito e con duefasciate."Sempre scalza in casa ..ecco cosa capita ...siamo alle solite .....", il suo commento social, con tanto di strepitoso hastag. #damosenagrattata. "Anche io, sbadate!", le ha risposto Antonella Clerici, mentre Elisabetta Gregoraci le ha augurato "buona guarigione tesoro". Commenti 'vip' anche da parte di Patty Pravo (un cuore), Caterina Balivo ("noooo") e Rita dalla Chiesa.prosegui la ...

lamescolanza : Mara Venier, incidente domestico: “Due dita steccate ma domenica si va in onda” - infoitcultura : Mara Venier e Antonella Clerici/ Infortunio e pronto soccorso: 'Sbadate!' - Italia_Notizie : Mara Venier, la conduttrice di “Domenica In” in ospedale: “Sempre scalza in casa, ecco cosa capita” -