Giornalisti | Mauri | ‘incontro con Fnsi su tutela a giornalisti minacciati’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La denuncia del direttore della testata ‘Campania notizie’ di essere stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco è gravissima e intollerabile per un paese civile”. Lo dice il viceministro dell’Interno, Matteo.“A Mario De Michele esprimo piena solidarietà e vicinanza, unendo ad esse l’esortazione ad andare avanti nel suo prezioso lavoro e ringraziandolo per il coraggio dimostrato nel raccontare e denunciare atti criminosi in contesti difficili nel nome della verità”.‘Con il Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana Beppe Giulietti avevamo già stabilito un incontro al Ministero nei prossimi giorni proprio sul tema delladeiminacciati. Incontro che si rende ancora più urgente alla luce di questi fatti. Su invito del Presidente Giulietti – ...