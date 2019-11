Boom di integratori alimentari in Italia | attenzione ai rischi | ecco la guida per i

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) Un mercato decisamente in crescita per glini, quello degli, che negli ultimi anni, stanno registrando un vero e proprio: l’intero comparto vale oggi 3,4 miliardi di euro. Un intero settore che negli ultimi 6 anni ha registrato un tasso medio di crescita del 6,8%. Ma il Codacons ammonisce: “ai prodotti che si acquistano. Il mondo degliè infatti talmente ampio da avere al suo interno una molteplicità incredibile di prodotti: si va daseri ed efficaci, ad altri non solo completamente inutili ma anzi dannosi per la salute umana”. Quali sono gli errori più comuni?ladel Codacons: 1)a sottovalutare i possibiliper la propria salute dovuti all’ingestione di questi prodotti. Spesso non essendo considerati veri e propri farmaci si tende a non considerarli pericolosi, ...