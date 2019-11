Anticipazioni U&D del 15 novembre | la scelta di Alessandro è Veronica | lei però lo rifiuta

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui oggi 15verrà trasmessa una nuova attesa puntata del trono classico. Come è stato anticipato dai sottotitoli che passavano in sovra impressione durante l'appuntamento di ieri pomeriggio, oggi ci sarà la'a sorpresa' del tronistaZarino, il quale deciderà di affrettare il fatidico momento conclusivo del suo percorso sentimentale ma dovrà fare i conti con una brutta sorpresa che lo lascerà senza parole. Uomini e donne, ledel 15sceglie ma si becca un 'No' Nel dettaglio, infatti, lesu Uomini e donne di oggi 15rivelano chespiazzerà il pubblico e le sue stesse corteggiatrici nel momento in cui dirà che vuole fare la suafinale. Una decisione che il tronista ...

