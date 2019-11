Modificare firma email su Mac

Fonte : chimerarevo

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Il Mac è sempre stato visto come un vero e proprio strumento di lavoro, non solo dalle persone che lo utilizzano quotidianamente, ma anche dalla stessa Apple. L’azienda di Cupertino si è sempre concentrata nel leggi di più...

ellamari53 : @BorioniStef @matteorenzi Un contratto firmato dalle parti deve essere valido fino a scadenza secondo le leggi in v… - Mariari30057064 : una legge per ridurre l’impiego di pesticidi. Firma la petizione #Buycott! possiamo aderire alla campagna… - marsipan_art : Qualcuno che usa DHL sa che si deve fare se il giorno del ritiro non ci siete e la firma è obbligatoria? Perché ho… -