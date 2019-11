Ilva | Laura Ravetto su Pd e M5s | Questo governo non ha programmazione | non ha mai

Barbara Lezzi - Laura Castelli a Otto e Mezzo : "Ilva - nel M5s non c'è nessun problema" : Barbara Lezzi, ex ministro che si è occupata dell'Ilva, dice che "non voterei il paracadute legale nemmeno se me lo chiedesse Conte". C'è un problema nel M5s? La domanda, la cui risposta apparirebbe scontata, viene girata alla grillina Laura Castelli negli studi di Omnibus, su La7. Piuttosto sconcer