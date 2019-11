“Sei un’indemoniata!” Caos in diretta a “Live non è la d’Urso” Vittorio Sgarbi perde le

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) Se anche uno comedecide di redarguire Barbara D’Urso, significa che la tv generalista è davvero arrivata alla frutta. Uno che siamo abituati a vederlo sbraitare, sdraiato per terra, fare a pugni e parlare di sesso. Pensate a cosa possa essere successo. Parliamo della puntata di– Non è lain onda l’11 novembre. La prima parte è si concentra su un tema attuale, la chiesa e la castità che viene richiesta agli ecclesiastici. “È giusto chiedere a preti e suore di essere casti?” è la domanda posta al parterre di protagonisti e analisti che hanno partecipato al primo match. La posizione più dura è stata quella assunta dache, non completamente serio, ha rivolto un ammonimento alla padrona di casa.un’indemoniata- sbraita– Dici di conoscere tanti preti, fai prima questo discorso e poi metti in atto uno spu**anamento della ...

