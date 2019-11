Per The Witcher 3 CD Projekt RED ha un rimpianto ed è legato al tatuaggio di Ciri

Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019) The3: Wild Hunt è stato uno dei giochi più acclamati dalla critica degli ultimi anni, ma lo sviluppatore CDRed ha almeno un.Nonostante il successo critico e commerciale di The3, il principal writer del gioco Jakub Szamalek afferma che lo studio si è pentito di non aver detto molto sula forma di rosa di. Nei libri, ilè un riferimento all'amante Mistle. L'intera storia è piuttosto complessa e CDRed afferma che non ha avuto il tempo di raccontarla in The3."Non c'era davvero spazio per raccontare questo episodio complesso in Wild Hunt, ed è un peccato", ha detto Szamalek a PC Gamer. "In questo momento della vita,ha ceduto al suo lato oscuro, ha seguito i suoi peggiori istinti. Mostrare questa transizione e il rimorso che ne sarebbe seguito avrebbe creato una grande storia."Leggi altro...

