LIVE Trento-Buducnost 22-13 | EuroCup basket in DIRETTA | super difesa e un super Blackmon

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAncora a secco Justin Cobbs, su cui stanno facendo un eccellente lavoro Craft e Forray. Termina il primo quarto! Sbaglia in penetrazione Gentile. 22-13 Forza la penetrazione al termine dei 24″ Kelly, alza la parabola e va a segno. 20-13 Cobbs trova bene in area il lettone Meiers che ne mette due al volo. 20-11 Prende bene il centro dell’area Gentile che va a segno col suo classico tiro cadendo indietro. 18-11 2/3 per il montenegrino. Fallo di Gentile su tiro da tre di Sehovic, 3 liberi. 18-9 Splendido crossover di Craft che, battuto l’uomo, finta l’assist e segna in sottomano. Splendida giocata difensiva di Gentile, che stoppa Martin sotto canestro. 3 minuti al termine del primo quarto. 9 punti con 3/3 da 3 per l’ex Pesaro. Timeout. 16-9 TERZA TRIPLA DI!! Contropiede trentino con Craft ...

OA_Sport : LIVE Trento-Buducnost, EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Trento-Buducnost EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Buducnost #EuroCup #basket - zazoomblog : LIVE Trento-Buducnost EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Buducnost #EuroCup #basket -