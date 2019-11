Cristiano Ronaldo | Juve sarebbe preoccupata più per suo ginocchio che non per la reazione

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Lantus si appresta ad affrontare questa sosta per le nazionali da prima in classifica in Serie A e da qualificata agli ottavi di finale di Champions League, dopo la vittoria importante contro la Lokomotiv Mosca grazie ad un capolavoro di Douglas Costa. Si discute però in questi giorni soprattutto delladidopo la sostituzione a mezzora dalla fine dintus-Milan, con il portoghese che ha rivolto parole pesanti al tecnico Sarri e ha lasciato l'Allianz Stadium a tre minuti dalla fine della partita. A preoccupare la dirigenza bianconera però, secondo Tuttosport, non è tanto il comportamento del portoghese, ma i suoi problemi alche lo stanno evidentemente condizionando in questo inizio stagione. Come rimarcato da Maurizio Sarri in un post partita, da un meseè condizionato da un problema al, niente di preoccupante ma ...

ESPNFC : Fabio Capello went in on Cristiano Ronaldo yesterday ?? - SquawkaNews : 55': Paulo Dybala replaces Cristiano Ronaldo 77': Paulo Dybala scores the winner Juventus 1-0 AC Milan. - tancredipalmeri : Sarri su Cristiano Ronaldo incazzato: “A me fa piacere quando i giocatori sostituiti si arrabbiano” Sempre Sarri s… -