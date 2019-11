Spaccio droga con modello aziendale a Tor Bella Monaca | 20 arresti

Roma - la sindaca Raggi chiede l’intervento dell’esercito per contrastare lo Spaccio di droga nella zona sud-est della città : “La presenza dei militari della Brigata Sassari per contrastare l’attività nelle piazze di spaccio di Roma sud-est”. Virginia Raggi torna a invocare l’intervento dell’esercito a Roma. Dopo l’escalation di fatti di cronaca, tutti legati in qualche modo alla droga, che nelle ultime due settimane hanno occupato le prime pagine dei quotidiani locali e non, la sindaca della Capitale alla prossima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza ...

Rodrigo Duterte ha incaricato la sua principale rivale politica di guidare la commissione che si occupa della campagna contro lo Spaccio di droga : Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha incaricato la sua principale rivale politica, la vicepresidente Leni Robredo, di co-presiedere la commissione governativa che si occupa della campagna contro lo spaccio di droga. Robredo è da sempre molto critica della campagna contro la droga

Gallipoli - denunciato minore per Spaccio di droga : Emanuela Carucci Il giovane ha 16 anni ed è stato trovato in possesso di dieci grammi di marijuana, un bilancino di precisione e alcune bustine per il confezionamento delle dosi. È stato affidato ai genitori Un nuovo controllo anti-droga è stato effettuato nel Salento. È stato denunciato, ieri, dagli agenti della polizia di Stato a Gallipoli, un Comune in provincia di Lecce, un minore di 16 anni. L'accusa è di detenzione ai fini di ...

Milano : Spaccio di droga in Stazione Centrale - arrestato : Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Spacciava droga in Stazione Centrale a Milano. La polizia ha arrestato un cittadino senegalese di 32 anni, per spaccio di stupefacenti nei confronti di un minorenne. Gli agenti hanno notato un giovane che, dopo essersi avvicinato all’ uomo, estraeva dalle tasche una ban

Trapani : Spaccio di droga ad Alcamo - denunciata una donna : Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - Sei grammi di cocaina, due grammi di marijuana e dieci grammi di un'altra sostanza stupefacente. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno denunciato per spaccio una donna di 42 anni, romana ma residente nel paese in provincia di Trapani. I militari l'hanno 'beccat

Roma - smantellata banda dedita a rapine e a Spaccio di droga : 9 arresti : L'operazione della Guardia di finanza tra la capitale e Rieti. Tra i loro colpi anche l'assalto a una villa dell'Eur

Roma supermarket della droga. La mappa dello Spaccio : In attesa che il lavoro degli investigatori faccia piena luce sugli eventi che hanno portato alla morte di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni ucciso mercoledì sera con un colpo di pistola alla nuca, nelle ricostruzioni della vicenda che si fanno strada oggi si affaccia l'ombra della compravendita di sostanze stupefacenti. Una circostanza che, se confermata, costituirebbe un tratto comune di diversi fatti di cronaca che negli ultimi ...

Milano : Spaccio di droga tra Garibaldi e Porta Venezia - due arresti : Milano, 24 ott. (Adnkronos) - spaccio tra le zone di Garibaldi e Porta Venezia dove la polizia di Milano ha arrestato due persone e sequestrato cocaina e hashish. Intorno alle 21.30, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino eritreo nei pressi dei giardini pubblici di via Vittorio

Vicenza : sindaco Rucco - 'costante azione di controllo contro lo Spaccio di droga' : Vicenza, 24 ott. (Adnkronos) - Durante un controllo effettuato ieri, a Campo Marzo, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti con l’utilizzo del sistema di videosorveglianza, il Nucleo operativo sicurezza della polizia locale ha sequestrato due palline di eroina (0,44 grammi in tutto), app

Crotone - traffico di droga e Spaccio vicino al liceo. Utilizzato anche un 16enne : 13 arresti al termine dell’operazione “Acquamala” dei carabinieri di Crotone. L'organizzazione aveva la sua base operativa in un quartiere rom e svolgeva la sua attività anche nei pressi di alcuni istituti scolastici. Coinvolti anche minorenni, tra cui il figlio di un pusher: aveva preso il posto del padre dopo che era stato arrestato.Continua a leggere

Crotone - traffico di droga e Spaccio vicino a un liceo : 13 arresti. Utilizzato anche un sedicenne : In un astuccio portapenne veniva nascosta la droga che poi veniva spacciata da un ragazzino davanti alle scuole di Crotone. L’utilizzo di un sedicenne è tra gli aspetti più importanti dell’operazione “Acquamala” dei carabinieri che stamattina hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare (10 in carcere e 3 ai domiciliari) nei confronti di un’organizzazione di spacciatori che operava nel quartiere rom “Acquabona”. Le porte del carcere si sono ...

Droga : sgominata banda Spaccio allo Zen di Palermo - 10 arresti tra cui minori : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - sgominata una banda dello spaccio nel quartiere Zen 2 di Palermo. In manette dieci persone, tra cui tre minori. Nelle prime ore del mattino, nell’ambito dell’indagine denominata “Take and go”, la compagnia carabinieri di Palermo San Lorenzo ha eseguito due ordinanze ap

Desiree Mariottini - a processo i quattro pusher per omicidio - stupro e Spaccio di droga : Per la procura di Roma sono stati loro ad ucciderla, dopo averla drogata e violentata. Dal 4 dicembre nell’aula bunker di Rebibbia Alinno Chima, Mamadou Gara, cittadini nigeriani, il ghanese Yusef Salia e il senegalese Brian Minthe saranno processati davanti alla Corte d’assise per la morte di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita il 19 ottobre dello scorso anno all’interno di uno stabile abbandonato del ...

Milano : polizia locale arresta tre persone per Spaccio di droga : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha arrestato tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti. In via Scarlatti, in zona Stazione Centrale, gli agenti hanno fermato un giovane di 17 anni con tre bustine con circa 11 grammi di metanfetamina, nota come shaboo. Nel corso della