Il sindaco che sfida Conte con 168 chili di monetine da un euro

“Il primo che andrebbe denunciato è il sindaco di Verona”. Il consigliere Pd Benini sul caso Balotelli : “Alla fine questa mozione contro Mario Balotelli è talmente paradossale che credo che la voterò, chiedendo che il sindaco di Verona Federico Sboarina sia uno dei primi a essere indagati per diffamazione della città”. Federico Benini, capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Verona, è ancora incredulo per la mozione presentata da quattro suoi colleghi in Consiglio comunale: un testo in cui si chiede al ...

L'ex sindaco leghista di Treviso : "Balotelli? C'è anche razzismo verso i bianchi" : “Balotelli? C’è anche razzismo al contrario verso razza bianca”, a sostenerlo è Giancarlo Gentilini, storico sindaco leghista di Treviso, intervenuto stamattina a Radio Cafè per commentare i cori e gli insulti razzisti indirizzati a Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia di domenica scorsa.“Balotelli da quando è entrato nel mondo del calcio deve essere rispettato, qualunque sia ...

Messina - il sindaco De Luca : 'Ho la leishmaniosi da 4 mesi dopo aver visitato le baracche' : Che la situazione delle baracche nel messinese sia molto discussa è cosa ormai molto nota, tuttavia la discussione si sta riaccendendo negli ultimi giorni a Palazzo Zanca soprattutto in seguito alle forti dichiarazioni del sindaco Cateno De Luca. Il primo cittadino, infatti, ha dichiarato, rivolgendosi al deputato regionale del Pd Antonello Cracolici, di aver contratto la leishmaniosi a causa delle condizioni di vita in questi luoghi messinesi. ...

“Da 4 mesi combatto con la leishmaniosi - mi sono ammalato visitando le baracche” : la confessione shock del sindaco di Messina : “Probabilmente ho contratto leishmaniosi – infezione che combatto da oltre 4 mesi – in occasione delle mie continue visite e sopralluoghi, dove vivono bambini ed intere generazioni trattate come i lebbrosi dalla politica blasonata”: sono queste le parole del sindaco di Messina. De Luca ha deciso di raccontare la sua patologia in risposta, mediante una nota, al deputato Ars Antonello Cracolici: l’onorevole lo scorso 25 settembre si è detto ...

Messina - il sindaco De Luca sale sulla moto da enduro ed esce dal Municipio : il video che fa discutere : In sella sulla moto da enduro nella stanza riservata ai sindaci. Poi giù dalle scale, sempre in sella, e fuori dal Municipio. Ha fatto parlare il video pubblicato sui social che vede il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, a bordo di una moto per promuovere un evento a due ruote in città. L’impresa di De Luca ha fatto discutere: da una parte le critiche, dall’altra gli apprezzamenti. L'articolo Messina, il sindaco De Luca ...

Giulia Bongiorno sindaco di Roma? Patto Salvini-Meloni - lei smentisce ma anche Travaglio conferma : La voce circola da tempo, puntualmente smentita dalla diretta interessata. In più occasioni, Giulia Bongiorno ha detto che no, lei non farà il sindaco di Roma. "Io so le cose che so fare e le cose che non so fare - disse la senatrice leghista a Radio 24 lo scorso aprile -. Sicuramente non sono in gr

Infrastrutture : sindaco - 'firma De Micheli Passante Bologna ottima notizia' : Bologna, 29 ott. (AdnKronos) - "La firma del ministro De Micheli è un'ottima notizia lungo il percorso per trasformare in realtà, grazie anche al nostro tenace impegno, il Passante di Bologna. Per noi adesso la partita continua con l'obiettivo di decidere, nella sede della Conferenza dei servizi, co

Sicilia : sindaco di Poggioreale coinvolto in incidente su A1 - Miccichè 'in bocca al lupo' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Un grande in bocca al lupo al sindaco di Poggioreale, Mimmo Cangelosi, rimasto vittima di un grave incidente stradale, mentre tornava da Roma dove aveva partecipato alla manifestazione di protesta dei sindaci italiani contro la decisione delle Poste di chiudere gli uf

Salvini : io sindaco? prima o poi - ma non di Roma perché io sono di Milano : Salvini: “Io sindaco? Mi piacerebbe prima o poi” Roma – “Mi piacerebbe prima o poi, ma prima voglio tornare al governo per finire quello che ho cominciato”. Lo dice Matteo Salvini ad ‘Agora” su Raitre, alla domanda se gli piacerebbe fare il sindaco di Milano. “NON DI Roma, IO sono DI Milano” “Ma figurati. Ci sarà un Romano o una Romana che può fare il sindaco di Roma. Io sono di Milano. Uno estratto a sorte dall’elenco telefonico lo troviamo per ...

Nozze Tony Colombo - i whatsapp e gli sms che incastrano il fratello del sindaco de Magistris : Era consapevole che quella cosa lì, in piazza Plebiscito, tutto era tranne che un flash mob. E avrebbe speso il suo nome - con una telefonata via whatsapp alla segretaria del sindaco -,...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Mauricio sindaco di Puente Viejo. Ma che fine ha fatto Fe? : Dopo il salto temporale Mauricio torna a Puente Viejo e viene eletto sindaco, non si sa nualla però di Fe. Che fine ha fatto?

Roma : Renzi - ‘se c’è persona che ha fallito come sindaco è Raggi’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Spero che la Raggi si dimetta domattina. Se c’è una persona che ha fallito come sindaco è la Raggi”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. L'articolo Roma: Renzi, ‘se c’è persona che ha fallito come sindaco è Raggi’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Pd - Romano : “Virginia Raggi dice che continuerà a dare fastidio? Spero di no - è un pessimo sindaco”. E ironizza su Italia Viva : “Italia 5 Stelle? Ci sono stati episodi veramente pessimi, come l’aggressione a Filippo Roma delle Iene. Èun episodio che dobbiamo stigmatizzare, perché sono sempre segnali bruttissimi quelli per cui un giornalista di qualsiasi testata viene insultato e minacciato. Sono cose inaccettabili. Faccio un appello a Di Maio e a Raggi: diano una prova di maturità, condannando quell’episodio, perché è un’aggressione orrenda che ...