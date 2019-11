Elodie | che colpaccio! La gioia dei fan è esplosa | “Grandissima”

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 11 novembre 2019) Bellissima, felice e raggiante per il successo professionale e l’amore che sta vivendo,Di Patrizi è stata ospite di Fazio Fazio. Intervistata a ”Che tempo che fa”, la cantante è raggiante per la conquista del doppio disco di platino ottenuto con “Margarita”, il singolo estivo che le ha permesso anche d’incontrare Marracash, il suo attuale fidanzato, in attesa di nuovi impegni professionali, al tavolo di Fabio Fazio ha svela qualche dettaglio sulla sua vita. Per lei è un momento magico. Sempre più amata dal pubblico,è sempre più protagonista della musica italiana. Nonostante sia concentrantissima sulla propria carriera, tuttavia,non toglie tempo alla sua vita privata soprattutto da quando si è fidanzata con Marracash. “Ora mi sento un’adolescente” – ha raccontato a Vanity Fair – “Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e ...

