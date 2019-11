Traffico Roma del 08-11-2019 ore 09 | 30

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) CODE IN ENTRATA IN CITTA’ SU VIA AURELIA TRA VIA PIO SPEZI E VIA AURELIA ANTICA SU VIA DI BOCCEA TRA IL RACCORDO E VIA NAZARETH SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI TOR PAGNOTTA VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DEL FOSSO DEL DIVINO AMORE E VIA TORRICOLA VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA ALTRE CODE DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO. UN INCIDENTE CON RALLENTAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, ALTRI RALLENTAMENTI SU PIAZZA DELL’ALBERONE SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST E DA TOGLIATTI AL RACCORDO. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE TRA CORSO FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA E A ESGUIRE FINO A VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI E DAL BIVIO PER LA A24 A VIALE DEI ...

