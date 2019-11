‘Ndrangheta | la procuratrice della Dda ai sindaci del Milanese | “Non avete più alibi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019)più, dovete scegliere da che parte stare entrando a far parte del capitale sociale dell’antimafia”. È questo l’appello che laaggiuntaDda di Milano, Alessandra Dolci, ha rivolto aie agli amministratori dell’hinterlandche si sono riuniti nella masseria di Cislago, un bene confiscato alla ‘ndrangheta alle porte di Milano. Da anni la cintura sudovest è considerata dalla Dda come l’area con “il più alto rischio di infiltrazione mafiosa“. E proprio qui gli amministratorizona si sono confrontati sul tema del riutilizzo dei beni confiscati. “In tutta la provinciaci sono circa 100 beni su 500 che non sono ancora utilizzati – spiega il prefetto Renato Saccone – principalmente per un problema di risorse finanziarie”. La chiave è quella“sinergia istituzionale” per far sì che il “capitale sociale ...

