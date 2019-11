Ministero annuncia ritiro di birra tedesca dal mercato | presenza di detergente nelle

Presenza di listeria - Ministero della salute annuncia richiamo della coppa di testa di Modena : Il Ministero della salute ha annunciato il ritiro dai negozi a scopo precauzionale di un lotto di coppa di testa di Modena affettata per possibile rischio microbiologico per i consumatori a causa della Presenza di listeria monocytogenes in un campione analizzato durante i controlli dalla stessa azienda produttrice.Continua a leggere