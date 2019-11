Scossa di terremoto di magnitudo 4 4 nell' Aquilano | avvertita anche a Roma

Terremoto in tempo reale - Scossa in Campania - trema la terra a Caserta : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto . L’evento sismico, di magnitudo 2.2, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, alle ore 12.13. L’epicentro della scossa è stato individuato a 7 chilometri da Teano a una profondità di soli 4 chilometri. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: ...

Terremoto Centro Italia : continuano le repliche - nuova lieve Scossa avvertita in zona epicentro : Proseguono le scosse di Terremoto al confine fra Abruzzo e Lazio, dopo l'evento sismico di magnitudo 4.4 avvenuto ieri pomeriggio. Poco fa, alle ore 11.43, una nuova lieve scossa di magnitudo 2.6...

Una scossa Terremoto magnitudo 4.4 è stata registrata alle 01:26 UTC dal Centro Euro-Mediterraneo nel Mare Adriatico, al largo della Croazia. Il sisma è stato localizzato a 17 km sudest da Blato e 36 km ovest da Dubrovnik: la scossa è stata avvertita dagli abitanti, ma finora non sono giunte notizie di danni.