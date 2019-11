Fiat-Lancia - Parte la campagna Manovra Perfetta

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lae lahanno dato il via all'iniziativa, con la quale le concessionarie applicheranno uno sconto del 22%, pari all'IVA.Di cosa si tratta. Lofferta commerciale riguarda lintera gamma dei veicoli della Casa torinese e tutte le versioni in commercio dellaYpsilon: chi ne usufruirà potrà ottenere uno sconto pari al valore dellIVA sullacquisto di uno di questi modelli, per alcuni dei quali, come la Panda o la Ypsilon Elefantino Blu, è previsto anche il finanziamento Anticipo Zero. Per esempio, sarà possibile mettersi al volante di unaPanda al prezzo speciale di 7.800 euro, di unaTipo a 12.700 euro, di una500L a 13.700 euro o di unaYpsilon Elefantino Blu a 8.900 euro.C'è anche il Bonus Super Ammortamento. Ladurerà per tutto il mese di novembre e andrà ad aggiungersi al Bonus Super Ammortamento di FCA dedicato ad ...

