Viaggi in aereo | tutte le novità del 2020

William e Kate - terrore in volo per i Duchi : “L’aereo su cui Viaggiavano è finito in una tempesta di fulmini” : Attimi di terrore in volo per il principe William e Kate Middleton. I Duchi di Cambridge sono in Pakistan da qualche giorno per una visita ufficiale e erano a bordo del loro aereo privato assieme a quaranta membri dello staff reale e alcuni giornalisti accreditati quando sono finiti in mezzo a una violenta tempesta di fulmini. La coppia era partita da Lahore e era diretta a Islamabad per l’ultimo giorno di visite ufficiali per del rientro ...

Un aereo spaziale ipersonico che promette voli Londra-Sydney in 4 ore entro il 2030 : la tecnologia che rivoluzionerà i Viaggi [GALLERY] : I tempi di volo da Londra a Sydney potrebbero essere più brevi dell’80%a partire dal 2030, se dovesse decollare un ipersonico motore a razzo sviluppato nel Regno Unito. L’Agenzia spaziale del Regno Unito ha annunciato pochi giorni fa che lavorerà più da vicino con l’Agenzia spaziale Australiana, confermando un accordo. Il motore Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE) di Reaction Engines, con base nell’Oxfordshire, sembra essere il fiore ...

Viaggiare in aereo lontano dai bambini - con la compagnia Japan Airlines si può : La compagnia Japan Airlines ha introdotto una nuova funzionalità nel suo sistema di prenotazione dei posti che potrebbe aiutare chi non ama Viaggiare in aereo vicino a bambini piccoli. Sulla mappa per scegliere il proprio posto appare ora una particolare icona col volto di un bimbo che indica dove sono seduti i passeggeri che viaggiano con minori di 2 anni.Continua a leggere

Il colosso dei Viaggi Thomas Cook è fallito - bloccati 600mila turisti : “Ponte aereo per rimpatrio” : I vertici di Thomas Cook, la più grande agenzia di viaggi d'Europa, fondata 178 anni fa in Gran Bretagna, hanno annunciato la bancarotta. Il fallimento della società ha reso necessario l'annullamento con effetto immediato di tutte le prenotazioni, con disagi per circa 600mila turisti. La Civil Aviation Authority (Caa) ha attivato la procedura per rimpatriare 150mila cittadini bloccati all’estero, "la più grande mai fatta in tempo di ...

Trasporto aereo : 7 passeggeri su 10 gestiranno tutto il Viaggio da smartphone entro il 2025 : entro il 2025 sette passeggeri aerei su dieci (68%) saranno totalmente “digitali”, cioè gestiranno e monitoreranno tutte le fasi del viaggio da dispositivi mobili: dalle notifiche sulla posizione del bagaglio, alle informazioni sull’imbarco, ai pagamenti. È quanto emerge dal report 2025: Air Travel for a Digital Age di SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, secondo il quale i viaggiatori chiedono più servizi ...