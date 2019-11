La deputata Occhionero ai pm | “Mi sono fidata | ho sbagliato tutto”

Caso Nicosia - la deputata Occhionero in procura : i pm la ascoltano come testimone : Al centro dell’audizione i rapporti con Antonello Nicosia, il collaboratore parlamentare arrestato per mafia

Antonello Nicosia - la deputata Occhionero interrogata dai pm della Dda di Palermo : È entrata da testimone negli uffici della procura di Palermo la deputata di Italia Viva, Pina Occhionero, per essere rispondere alle domande degli pm della Dda nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto, con l’accusa di associazione mafiosa, il suo ex collaboratore parlamentare, Antonello Nicosia, fermato ieri insieme al boss di Sciacca Accursio Dimino e altri tre uomini indagati per favoreggiamento. La deputata, ex Leu, è però accompagnata ...

Mafia - arrestato il collaboratore della deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero : gravissime accuse : Era diventato assistente parlamentare della deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero, ex LeU, per poter entrare liberamente nelle carceri Italiane e incontrare i detenuti di Cosa Nostra. Con questa accusa i pm della Dda di Palermo hanno fatto arrestare Antonello Nicosia, 48enne esponente radica

Palermo - fermato collaboratore della deputata Pina Occhionero : faceva da messaggero per i boss : La Procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. Sono finiti in carcere, tra gli altri, il capomafia Accursio Dimino e Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. Nicosia ha accompagnato la deputata Pina Occhionero in alcune ispezioni all’interno delle carceri.Continua a leggere

Mafia - arrestato il collaboratore della deputata Occhionero (Iv). “E’ vicino ai fedelissimi di Messina Denaro” : Antonello Nicosia partecipava alle ispezioni in carcere della parlamentare (ex Leu oggi Italia Viva, estranea all'indagine) e faceva uscire i messaggi dei boss. Intercettato mentre insultava il giudice Falcone: "E' stato un incidente sul lavoro". Scatta il blitz di Gdf e Ros, 5...