Ilva | ArcelorMittal chiede di ridiscutere il piano industriale e reintrodurre lo scudo

Ex Ilva - Bonelli : “ArcelorMittal è un moderno colonizzatore - il governo sta subendo” : “In questo Paese si lavora in emergenza, sempre. Dal sequestro dell’Ilva sono passati 7 anni e 6 governi hanno pensato solo a fare decreti per regalare l’immunità penale prima ai commissari e poi agli acquirenti. Una follia, l’unico caso in Ue. Di fronte a una grande crisi è mancata una visione politica”. Angelo Bonelli, leader dei Verdi, riporta tutto ai fatti e ora che lo Stato rischia di ritrovarsi in mano le ...

Ex Ilva - le 5 domande chiave per capire la crisi : le promesse di ArcelorMittal nel 2018 - lo scudo penale - il mercato dell’acciaio e gli operai : Immunità penale, altoforno 2, tonnellate di acciaio, articolo 47, prescrizioni. Nel pieno dell’ultima crisi dell’Ilva di Taranto, mentre il governo cerca una soluzione per far andare avanti l’affitto degli impianti con ArcelorMittal, ecco cinque domande e risposte per capire di cosa discute la politica e in quale situazioni si trovano gli operai della più grande acciaieria d’Europa. Quanti sono in questo momento gli ...

Ilva - tre ore di vertice a palazzo Chigi. ArcelorMittal attiva ritiro da Taranto - I sindacati si dividono sullo sciopero : Fiato sospeso e bocche cucite sulla trattativa tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva. Il tavolo a palazzo Chigi si è chiuso dopo circa tre ore ma nessuno dei membri del governo o...

Ilva - a Palazzo Chigi in corso il vertice<br> tra il governo e ArcelorMittal : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

ARCELORMITTAL - VERTICE A PALAZZO CHIGI PER L'EX Ilva/ Renzi "Smettiamola di litigare" : ARCELORMITTAL, VERTICE a PALAZZO CHIGI per L'EX stabilimento ILVA. Il commento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi "Basta litigi"

ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell'ex Ilva : Arcelor Mittal Italia avvia formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell’Ex Ilva, acquisiti nel 2018, e presenta al Mise e per conoscenza ai commissari la richiesta di avvio della cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento ai commissari.La retrocessione dei rami d’azienda e il conseguente ...

Ex Ilva - ArcelorMittal avvia la procedura per restituire ai commissari stabilimenti e 10.777 dipendenti. Fim : “Sciopero subito” : Arcelor Mittal Italia ha avviato formalmente la procedura per restituire ai commissari gli stabilimenti dell’ex Ilva e presentato al ministero dello Sviluppo, e per conoscenza ai commissari, la richiesta di avvio della cessione del ramo d’azienda che coinvolgerà 12 siti per un totale di 10.777 dipendenti del perimetro aziendale oggetto di trasferimento. La Fim Cisl ha deciso di proclamare subito lo sciopero. La retrocessione dei rami d’azienda e ...

Ilva - Conte e Patuanelli incontrano i vertici di ArcelorMittal. A Taranto sit-in dei lavoratori : Potrebbe essere un giorno decisivo quello di oggi nell'ambito della crisi Ilva. Il governo, infatti, incontra a Palazzo Chigi i vertici di ArcelorMittal per discutere della risoluzione del contratto chiesta dal colosso anglo-indiano. Da una parte ci saranno il Premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, dall'altra l'ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, il numero uno della famiglia ...

Ex Ilva - Lezzi : “ArcelorMittal sta bleffando. Sarei disposta a far cadere il governo su caso Taranto” : "Evidentemente, la multinazionale indiana, sta bleffando. Lo scudo penale non è nel contratto e non serve. Ci sono già l'articolo 51 del codice penale e la 231": così la senatrice pentastellata Barbara Lezzi difende la battaglia degli ultimi mesi sull'ex Ilva di Taranto. L'ex ministra per il Sud sarebbe anche disposta a far cadere il governo per la questione: "Sono disposta nella misura in cui si parla della tutela della salute di un intero ...

Ilva - Conte vede ArcelorMittal : sul tavolo scudo penale e contratto da rinegoziare : A palazzo Chigi garantiscono che questa mattina, al tavolo con ArcelorMittal, Giuseppe Conte non avrà un approccio tenero. Anzi. A riprova, in serata, filtra dalle stanze del governo un...

Ilva - i conti in tasca ad ArcelorMittal : guadagni a breve - perdite nel lungo : Il titolo ArcelorMittal nei due giorni in cui ha annunciato al Governo l’addio all’Ilva ha guadagnato il 6%. Il motivo??I mercati hanno fatto i conti in tasca al gruppo. Ecco tutti i numeri

L’addio definitivo di ArcelorMittal all’ex Ilva : anche con scudo penale impossibile eseguire contratto : “In ogni caso, anche se la protezione legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il contratto” in quanto c'è la possibilita” che, per un provvedimento dell”autorita” giudiziaria di Taranto, venga di nuovo spento l”altoforno 2 e “in tal caso dovrebbero essere spenti anche gli altiforni 1 e 4 in quanto, per motivi precauzionali, sarebbero loro egualmente applicabili le prescrizioni” del tribunale sull”automazione degli altiforni. ...

Ex Ilva - ArcelorMittal : anche con scudo penale impossibile eseguire contratto : Doccia fredda dalla multinazionale dell’acciaio: «In ogni caso, anche se la protezione legale fosse ripristinata, non sarebbe possibile eseguire il contratto» fa sapere ArcelorMittal. Intanto Svimez calcola gli impatti della chiusura su Pil nazionale (-0,2% in Italia, -0,7% al Sud) e sull’occupazione

"Su Ilva ha ragione Conte". Matteo Renzi per la linea dura su ArcelorMittal : Matteo Renzi sposa la linea di Giuseppe Conte sul dossier Ilva. A dirlo è il leader di Italia Viva, intervenendo su Radio1. “Mittal deve rispettare il contratto e sono convinto che lo stesso diranno tutte le forze politiche. Poi siamo disposti a discutere, ma se Mittal non rispetta il contratto e se ne va, gli si chiede i danni e si passa al secondo” afferma l’ex premier, secondo cui “Conte ha ragione e ...