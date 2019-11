Il Collegio 4 | Terza Puntata | la Disperazione Di Francesco!

Il Collegio 4 : terza puntata - Claudia rischia di uscire | Diretta 5 novembre : Il Collegio 4 terza puntata – Nuovo appuntamento con i ragazzi di Rai 2, in onda il 5 novembre 2019. Alcuni ragazzi sono in bilico dopo aver attirato l’ira del Preside, ma altri stanno per finire nel mirino del Sorvegliante. Anche chi a prima vista non mostra un carattere ribelle. La terza puntata de Il Collegio 4 porta con sè anche una ventata di novità: in arrivo due nuovi allievi che metteranno in crisi i ragazzi della scuola. ...

Il Collegio 4 : terza puntata - lacrime per tutti | Diretta 5 novembre : Il Collegio 4 terza puntata – Nuovo appuntamento con i ragazzi di Rai 2, in onda il 5 novembre 2019. Alcuni ragazzi sono in bilico dopo aver attirato l’ira del Preside, ma altri stanno per finire nel mirino del Sorvegliante. Anche chi a prima vista non mostra un carattere ribelle. La terza puntata de Il Collegio 4 porta con sè anche una ventata di novità: in arrivo due nuovi allievi che metteranno in crisi i ragazzi della scuola. ...

Il Collegio 4 : terza puntata - due nuovi arrivati! | Diretta 5 novembre : Il Collegio 4 terza puntata – Nuovo appuntamento con i ragazzi di Rai 2, in onda il 5 novembre 2019. Alcuni ragazzi sono in bilico dopo aver attirato l’ira del Preside, ma altri stanno per finire nel mirino del Sorvegliante. Anche chi a prima vista non mostra un carattere ribelle. La terza puntata de Il Collegio 4 porta con sè anche una ventata di novità: in arrivo due nuovi allievi che metteranno in crisi i ragazzi della scuola. ...

Il Collegio 4 Anticipazioni : stasera la terza puntata su Rai 2 : Scopriamo cosa succederà nel nuovo appuntamento di stasera con il docu-reality, ambientato per la quarta edizione nel 1982.

#IlCollegio 4 – Terza puntata del 05/11/2019 – Con Simona Ventura su Rai 2. : Questa sera, su Rai 2, andrà in onda la Terza puntata della quarta stagione de Il Collegio, il docu-reality che narra le vicende di un gruppo di ragazzi con gravi problemi scolastici e di socializzazione, catapultati all’improvviso nel rigido ed austero ambiente di un collegio del 1982. Cambio della guardia per la voce fuori campo che commenterà tutti gli accadimenti dei ragazzi: dopo tre stagioni ambientate […] L'articolo ...

Il Collegio su Rai 2 la terza puntata il 5 novembre - le anticipazioni : Il Collegio terza puntata 5 novembre, le anticipazioni: tra gita, sfida di calcio e una scelta da compiere L’avventura de Il Collegio prosegue martedì 5 novembre con una nuova puntata in prima serata su Rai 2, gli studenti che hanno superato la seconda settimana di permanenza all’interno della struttura, dovranno confrontarsi con tante novità. In questa puntata i ragazzi faranno i conti con l’arrivo di nuovi compagni, con ...