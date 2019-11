Donna trova animale precipitato nel suo giardino | è un dingo | “un’anima sola”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) “All’inizio non capivo se fosse il verso di una volpe o di un cane“. Quando unadi Bright, Australia, si è accorta che un cucciolo siva nel suoera mattina presto. Come lei stessa ha scritto nel suo profilo Facebook raccontando la storia, ha sentito un “piagnucolio vicino a un cespuglio” ed è uscita per prendere in braccio l’. Non riuscendo però a capire se si trattasse di una volpe o di un cane, ha deciso di andare dal veterinario più vicino che, grazie al test del dna, ha scoperto di avere davanti un cucciolo di, mammifero della famiglia dei canidi, introdotto dall’uomo in Australia. L’, che è stato chiamato Windi, è probabilmentedopo essere stato liberato da un’aquila che lo aveva catturato come preda: ecco perché al momento del rimento aveva delle profonde ferite sulla ...

