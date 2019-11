Roma | presentato il rapporto Svimez | continua lo spopolamento dei piccoli centri al Sud

VI Assemblea Nazionale CEPI a Roma il 26 ottobre : presentato accordo per l’energia : Nuovo accordo targato ENEL tra CEPI (Confederazione Europea delle Piccole Imprese) e Voice and Service s.r.l. La Confederazione Europea delle Piccole Imprese (CEPI) è un sindacato d’impresa che rappresenta, organizza e difende decine di migliaia di imprese. CEPI è un sindacato d’impresa che in questi anni ha cercato di rivoluzionare il modo di fare rappresentanza e formazione. CEPI è un'associazione sindacale e professionale autonoma, libera, ...

Festa del Cinema di Roma - presentato dal Ministro Costa il progetto Humans Save The Sea : IL Cinema ITALIANO DICE NO ALLA PLASTICA Quando, nel lontano 1982, nel monologo finale di Blade Runner, il replicante Roy Batty pronunciò la celeberrima frase “Ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi….”, con tutta probabilità non avrebbe, a sua volta, mai potuto immaginare di vedere quello che gli umani si accingevano a fare a distanza di pochi decenni: la distruzione del mare e l’annientamento di molte delle sue specie viventi a ...

VI Assemblea Nazionale CEPI il 26 ottobre a Roma : sarà presentato accordo per l'energia : Si terrà a Roma, il prossimo 26 ottobre, la VI Assemblea Nazionale della Confederazione Europea per le Piccole Imprese, presso l'Hotel Palacavicchi. L'inizio dei lavori è previsto per le ore 9. Tanti sono i temi caldi all'ordine del giorno, a partire dalla cosiddetta "tassazione etica" come nuova frontiera del fisco: servono davvero nuove tasse per cambiare il mondo? La leva fiscale può modificare i comportamenti del cittadino? Gli ...

“Il segreto del successo” di Tiziana Rocca presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma : E’ stato presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma, presso Auditorium Arte, “Il segreto del successo – come costruire una comunicazione vincente”, il nuovo libro di Tiziana Rocca, edito da SPERLING & KUPFER. Tiziana Rocca, la più famosa organizzatrice e produttrice italiana di eventi spiega, in questa sua ultima fatica letteraria, le regole, le strategie, i segreti per una comunica­zione vincente. L’evento ...

The Irishman, l'atteso nuovo film di Martin Scorsese, sarà presentato lunedì 21 ottobre alla 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). Lo annunciano il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, d'intesa con Francesca Via, direttore generale.