Perde la fede nuziale durante i lavori in giardino | la ritrova 40 anni dopo grazie ai

Insulti a Fedez - il cantante Perde la causa e si sfoga : 'Potrebbe toccare tutti voi' : " Fedez e Chiara Ferragni possono essere insultati sui social", è questo l'emblematico testo della la prima riga di un recente articolo di Repubblica, in cui viene data notizia della richiesta di archiviazione relativa ad una querela che il cantante aveva mosso, circa un anno fa, nei confronti di Daniela Martani. Gli Insulti di Daniela Martani a Fedez e Chiara Ferragni: 'Due idioti e palloni gonfiati' Quest'ultima, nota per il suo impegno ...

Rimini - Perde la fede in mare : ritrovata nel giorno dell’anniversario di nozze : La telefonata inattesa è arrivata alla vigilia del diciassettesimo anniversario di nozze. A trovare l'anello un appassionato cercatore che, munito di metal detector, si era messo in cerca in mare. Ci sono volute però ben due spedizioni in mare e ore di ricerca per riuscire a trovare la fede nel fondale.Continua a leggere