Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) "Non sto morendo per niente, dormo tranquillo perche' sto lavorando. Mi e' dispiaciuto moltissimo perderel'Estudiantes. Non so cio' che ha voluto dire Giannina e come verra' interpretato. Ma so che ora, quando uno si fa piu' vecchio, gli altri si preoccupano piu' di quello che lascera' piuttosto di quello che sta facendo. E allora dico a tutti che non le lascero'. Che daro' tutto in beneficienza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donero'". Queste le frasi di Diego Armandoin un video postato su Instagram con cui risponde allaGiannina, con cui da tempo i rapporti non sono buoni. La donna, ex compagna del 'Kun' Aguero da cui ha avuto il piccolo Benjamin, sullo stesso social aveva sostenuto, parlando del padre, che "lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Vi ricordate che papa' aveva uno zoo, in cui potersi fare le foto con il ...

Corriere : Maradona contro la figlia Giannina: «Tiene solo ai soldi, non le lascio nulla» - ilfogliettone : Maradona contro la figlia: non le lascerò nulla - - IslaValle : RT @repubblica: Maradona contro la figlia Giannina, nuovo capitolo: 'Non le lascerò nulla' [aggiornamento delle 20:16] -