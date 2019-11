Ilva | arcivescovo di Taranto | ‘Governo intervenga subito È calamità sociale | finora

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) “I commissari governativino affinché AlcelorMittal receda dalla volontà di abbandonare l’. E’ unache si prevede e che si aggiunge a quella ambientale, che rimane tuttora in piedi”. E’ allarme lanciato ai microfoni di Radio Vaticana dall’di, Filippo Santoro, dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler rinunciare all’acquisizione del gruppo siderurgico ex. “si è stati inerti – continua il religioso – C’è stata una grande inerzia di fronte a questa possibilità, per cui ognuno un lato solo della questione senza considerare tutti gli aspetti simultaneamente. Adesso quello che a me sembra importante è che ci voglia proprio una concertazione a livello di governo centrale, anche coinvolgendo dopo le forze locali. Fino a oggi si è stati ad attendere l’evolvere dei fatti ...

