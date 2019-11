Novara | uccide il fratello e dopo breve fuga si costituisce

Novara - uccide il fratello a colpi di pistola e poi scappa : dopo qualche ora di fuga si costituisce in caserma : Ha sparato un colpo di pistola al fratello, uccidendolo sul colpo, e poi è scappato in auto. La sua fuga però è durata solo qualche ora, poi l’uomo si è costituito in caserma. È successo sabato pomeriggio in un appartamento di Trecate, in provincia di Novara: la vittima è Daniele Saporito, di 36 anni, e a sparare è stato il fratello Rosario, di quattro anni più vecchio. All’origine del gesto ci sarebbe stato un litigio tra i due fratelli ...