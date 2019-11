Formula 1 – Ferrari disastrosa ad Austin | Leclerc non nasconde la sua delusione | “non ho

Formula 1 - Binotto spiazza tutti : “non è sorprendente non vedere una Ferrari in pole position” : Il team principal del Cavallino ha commentato l’esito delle qualifiche di Austin, esprimendo il proprio punto di vista Un secondo posto che soddisfa fino ad un certo punto la Ferrari, riuscita a strappare con Sebastian Vettel la seconda fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Austin. Lapresse Il tedesco si ferma a dodici millesimi dalla pole position, conquistata da Valtteri Bottas grazie ad un giro perfetto. Una piccola ...

Formula 1 – Fuma la Ferrari di Leclerc nelle FP3! Problema al motore : Charles rischio penalità [VIDEO] : Problema al motore per Charles Leclerc nelle FP3 di Austin: il pilota Ferrari finisce fuori pista alla curva 19 e aspetta di conoscere l’eventuale penalità Il sabato di Austin si apre con una brutta notizia per la Ferrari. All’inizio delle FP3 Charles Leclerc ha riscontrato un Problema al motore che lo ha fatto finire fuori pista alla curva 19. Una gran quantità di fumo è fuoriuscita dalla Ferrari del pilota monegasco che ha ...

DIRETTA Formula 1/ Gp Usa qualifiche live : Ferrari a caccia dell'assetto ottimale : DIRETTA FORMULA 1 qualifiche e FP3 live Gp Usa 2019 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas, oggi 2 novembre,.

Formula 1 – Vettel consapevole dei punti deboli della Ferrari : “abbiamo capito di che cosa abbiamo bisogno” : Sebastian Vettel soddisfatto a metà dopo la prima giornata di prove libere del Gp degli Stati Uniti: le parole del tedesco della Ferrari E’ andata in scena ieri la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti di Formula 1. E’ stato Lewis Hamilton a piazzarsi davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Quarto invece Sebastian Vettel ad oltre sei decimi dal britannico della ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Texas : Hamilton davanti a tutti negli Stati Uniti - seguono una Ferrari ed una Red Bull [TEMPI] : Hamilton davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere: bene Leclerc e Verstappen I piloti della Formula 1 sono tornati in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti. Al termine delle Fp2 è stato Hamilton, seguito da Leclerc e Verstappen. Quarto tempo invece per Verstappen, che si è lasciato alle spalle Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes comanda dunque la seconda sessione di prove ...

Formula 1 – Binotto sincero - il team principal Ferrari guarda al futuro : “Mercedes ancora più veloce di noi - ma stiamo lavorando per…” : Mattia Binotto guarda al futuro: le parole del team principal Ferrari sui miglioramenti del team E’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Lewis Hamilton potrà conquistare il suo sesto titolo Mondiale, ma dovrà fare i conti con tosti rivali, tra i quali anche i piloti Ferrari. Il team del Cavallino ha intenzione di far bene, in questo finale di stagione, ma soprattutto in futuro, per ...

Formula 1 – Vettel non si nasconde : “nelle nuove regole avrei preferito un nuovo motore. Austin? Difficile - ma Ferrari forte” : Sebastian Vettel mantiene i toni bassi in vista della gara di Austin: pista Difficile, ma la Ferrari può far bene. Il pilota tedesco commenta brevemente anche le nuove regole Sebastian Vettel lo conosciamo bene, non è il tipo che si lascia andare a facili entusiasmi prima della gara. In vista di Austin, il copione non cambia. Il Ferrarista attende i primi feedback dalla pista prima di poter trarre le somme in vista del weekend americano. ...

Formula 1 - la Ferrari guarda al futuro : il team di Maranello sulle tracce di… Nico Hulkenberg : La scuderia guidata da Mattia Binotto avrebbe messo nel mirino Nico Hulkenberg per affidargli il ruolo di terzo pilota nel 2020 La coppia ufficiale di piloti della Ferrari per il 2020 è già definita, Sebastian Vettel e Charles Leclerc rimarranno compagni anche nella prossima stagione, provando a riportare a Maranello entrambi i titoli mondiali. Photo4/LaPresse Resta al momento scoperto il ruolo di terzo pilota, che Mattia Binotto potrebbe ...

Formula 1 - Wolff e il possibile passaggio di Hamilton in Ferrari : il team principal della Mercedes allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha parlato di un possibile passaggio di Hamilton in Ferrari nel 2021, esprimendo il proprio punto di vista Lewis Hamilton si avvicina al sesto titolo mondiale della sua carriera con la Mercedes, ma le voci di un possibile passaggio in Ferrari nel 2021 non si placano. AFP/Lapresse Indiscrezioni e retroscena si rincorrono, ma Toto Wolff continua a gettare acqua sul fuoco, sottolineando come il team di ...

Formula 1 - Vettel si sbilancia : “Austin pista favorevole alla Ferrari - ma mai dare qualcosa per scontato” : Il pilota tedesco è convinto che la conformazione del circuito di Austin favorisca le Ferrari, ma non si sbilancia più di tanto La vittoria manca ormai dal Gran Premio di Singapore, quando la Ferrari piazzò la doppietta con Vettel davanti a Leclerc. Da quel momento in poi, il Cavallino ha fallito le ghiotte occasioni capitate a Sochi e Suzuka, dilapidando anche il vantaggio in rettilineo accumulato in Messico. Photo4/LaPresse Negli Stati ...

Formula 1 - la concorrenza si lamenta del super motore Ferrari : Binotto zittisce Mercedes e Red Bull : Il team principal della Ferrari ha parlato delle lamentele espresse dagli altri team circa il motore Ferrari, mettendo in chiaro alcune cose Dalla Red Bull alla Mercedes, sono molte le scuderie che si sono rivolte alla FIA per avere chiarimenti sul motore Ferrari, di gran lunga il più performante in pista. Photo4/LaPresse Una superiorità che non va giù ai rivali del team di Maranello, che stanno spingendo su Nikolas Tombazis, responsabile ...

Formula 1 – Vettel scaccia via il ragazzo del selfie : il VIDEO del gesto di stizza del ferrarista sul podio del Messico : Vettel infastidito in Messico: il VIDEO del gesto di stizza del tedesco della Ferrari nei confronti del ragazzo del selfie Secondo posto per Sebastian Vettel al Gp del Messico domenica sera, alle spalle di Lewis Hamilton. La gara messicana ha lasciato un po’ di amaro in bocca al tedesco della Ferrari che non ha nascosto tutto il suo disappunto per diversi aspetti: Vettel ha infatti vuotato fuori il sacco, ammettendo di non apprezzare ...

DIRETTA Formula 1/ Hamilton ha vinto il Gp Messico - ecco dove la Ferrari ha perso! : DIRETTA FORMULA 1 gara live Gp Messico 2019: vince Hamilton che però deve rimandare la festa per il sesto titolo iridato, oggi domenica 27 ottobre,.

Formula 1 : Verstappen perde la pole - in Messico prima fila tutta Ferrari : Incidente per la Mercedes di Bottas, finita all'ultimo giro contro il muro: l'olandese della Red Bull segna il miglior tempo con le bandiere gialle senza staccare il piede dall'acceleratore