Chiellini | ' Vorrei vincere la stella di scudetti | poi possibilmente Champions ed Europeo'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) La Juventus sta dimostrando tutte le sue qualità, ma restano evidenti le difficoltà difensive, che hanno portato la squadra a subire diversi gol. Pesa molto l'assenza del capitano bianconero Giorgio, fermo per infortunio da fine agosto, quando subì la lesione del legamento del ginocchio: il suo rientro previsto è per febbraio-marzo 2020. Nel frattempo, come confermato a JTV, il giocatore ha tolto le stampelle, tutto questo gli permette di vivere una vita con meno impedimenti. Come sottolineato dal difensore centrale, attualmente si sta godendo molto la famiglia, le figlie, in particolar modo la più grande, con la quale gioca e passa del tempo la sera, cosa che quando non è infortunato non capita spesso, considerando il fatto che a volte dorme fuori casa....

OpinionistaI : @Pistogolblasta2 Intanto senza errori sarebbe a -3 dall'Inter e solo +1 sul Napoli Invece è lì in alto a fare il m… -