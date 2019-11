Fonte : wired

(Di sabato 2 novembre 2019) “Ieri ho assistito per la prima volta alla proiezione deldelladi The, insieme ai fan. Non ho neanche visto l’episodio pilota, perché mi piace essere sorpreso. Ma una cosa posso dirla: se labella quanto il, avremo un capolavoro”.è il beneamato autore polacco della saga di libri dedicati allo Strigo Geralt di Rivia, che per molti appassionati di videogiochi è meglio notoThe. L’abbiamo incontrato a Lucca Comics & Games dove è ospite di Editrice Nord, che ha portato in Italia gli otto libri di cui si compone la saga, e dove l’autore ha presentato latv Netflix in uscita il prossimo 20 dicembre. Sappiamo già che ci saranno lasi prenderà alcune libertà: per esempio, Ciri e Yennefer saranno introdotte subitoco-protagoniste. Possiamo aspettarci però che sia fedele ...

MilanoCitExpo : Andrzej Sapkowski, creatore di Witcher: “Se la serie tv è come il trailer, sarà un capolavoro”… - cinesapphic : @wolvespath Non voglio dirti fischi per fiaschi, perché non me lo ricordo così bene, ma penso un solo pov. In ogni… - Andrea_btw : RT Andrzej Sapkowski in conferenza stampa a LuccaCandG ha parlato di #TheWitcher e del suo lavoro di artista. -