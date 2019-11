Napoli vuole ripartire | ricorso contro stop di Ancelotti

Napoli - Bargiggia demolisce Ancelotti : “Per questi risultati era meglio non si scomodasse. Per salvare la stagione ci vuole la semifinale di Champions” : In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista Mediaset. Queste le parole di Bargiggia “Ancelotti ha vinto tanto, ha sempre presupposti importanti, ma deve vincere anche con la SPAL, non bisogna perdere con il Cagliari e pareggiare a Torino. Per fare un campionato del genere in Italia, non è il caso di scomodare Ancelotti. È stato preso per ...

Fabbroni : “Il Napoli non può sbagliare a Ferrara se vuole rimanere nella lotta Scudetto : Fabbroni: “Napoli, vinci per rimanere in corsa, ma guardati anche alle spalle. Ibra sarebbe un guerriero in campo A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista di Leggo, per parlare del match che il Napoli dovrà giocare domani a Ferrara contro la SPAL. Queste le parole di Fabbroni: “La partita per il Napoli rientra tra quelle che non può sbagliare. Se vuole ...

Haaland : “Il Napoli mi vuole? Non lo so - dovete chiederlo a loro” : L’attaccante del Salisburgo, autore dei due gol segnati dagli austriaci stasera contro il Napoli, ha parlato in mixed zone al termine del match. “Ci sono ancora tre partite, quindi si, la qualificazione è ancora possibile. Per farcela dovremo segnare più gol e subirne di meno, semplice”. Sulle differenze con il Napoli “In cosa il Napoli è stato meglio di noi? Sono stati più efficaci sotto porta, tutto qui”. Sul suo ...

Milik fa il centravanti - Insigne gioca dove vuole Ancelotti : Napoli-Verona 2-0 : Se hai un centravanti che fa due tiri e segna due gol, la vita ti sorride. È quel che è successo al Napoli nella serata in cui nella prima mezz’ora foschi presagi si affacciano sul San Paolo e poi ci pensa Arkadiusz Milik a diradare le nubi. Con due gol da centravanti vero. Da area di rigore. da area piccola. Insomma da centravanti. La polemica sul minutaggio è di fatto consegnata agli archivi. Il polacco segna due gol belli. Uno nel primo ...

A tutto Ibrahimovic : “Mihajlovic mi vuole al Bologna - mi piacerebbe giocare a Napoli. Guardiola? Ha paura di me” : L’attaccante svedese ha concesso una lunga intervista in cui non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Serie A Tra pochi giorni affronterà con la maglia dei Los Angeles Galaxy il Minnesota United, match valido per i playoff di MLS. La mente di Zlatan Ibrahimovic però vola altre, alla scadenza del suo contratto fissata a dicembre, una dead-line entro cui decidere il proprio futuro. Lapresse La voglia di tornare in Italia ...

Napoli - De Laurentiis : 'Insigne decida cosa vuole fare da grande' : Nella giornata di ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei giornalisti, prima della firma con il Comune per la convenzione dello stadio San Paolo di Fuorigrotta. Tra i temi trattati la situazione del capitano azzurro Lorenzo Insigne. Queste le parole del patron azzurro al riguardo: "Al summit di Insigne e Raiola con Ancelotti io non ero presente. Io lo proteggo sempre e lo capisco. Anzi mi sta molto ...

Napoli - De Laurentiis : “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene. Fabian vale 180 milioni” : Napoli, De Laurentiis: “Riprendere Higuain? Se lo vuole Ancelotti va bene. Fabian vale 180 milioni” Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de La Gazzetta Dello Sport. In particolare fa scalpore la sua idea di riprendere Gonzalo Higuain, leggete. Queste le sue dichiarazioni. “Fabian? Il giocatore piace, tantissimo. D’altra parte, non avrei speso 30 milioni di euro per ...

As : “Il Napoli ha chiesto al Real 90 milioni. Fabian vuole restare - si trova molto bene con Ancelotti ” : In Spagna sempre più pazzi per Fabian. Ormai è un continuo. Una pioggia di complimenti in Spagna per il centrocampista del Napoli protagonista anche ieri in Nazionale con l’assist decisivo che ha consentito, al 90esimo, a Moreno di segnare il gol dell’1-1 alla Svezia e quindi di qualificarsi per gli Europei. Il quotidiano spagnolo ABC ha scritto: Il gruppo ormai sa che Fabian è l’uomo che fa e disfa, bravo a dirigere e a concludere. ...

Napoli - rinnovo Fabian Ruiz : lo spagnolo non vuole la clausola rescissoria : Napoli, rinnovo Fabian Ruiz: lo spagnolo non vuole la clausola rescissoria Napoli rinnovo Fabian Ruiz| Fabian Ruiz continua a brillare, e questo forse sta iniziando a diventare un problema. L’ex Betis, che ha il contratto in scadenza nel 2023, ha attirato l’attenzione di top club europei come Real Madrid e Barcellona. Aurelio De Laurentiis è consapevole che il calciatore, dopo le recenti ottime prestazioni con la maglia ...

CorSport : Napoli-Verona - Koulibaly si allena in gruppo - vuole tornare in campo : Kalidou Koulibaly è già tornato dagli impegni con la Nazionale e si è allenato in gruppo. L’ultima volta che è stato presente in campionato è stata contro il Cagliari, poi l’espulsione e i due turni di stop. Ora è pronto per il Verona, scrive il Corriere dello Sport. Si è preparato con la squadra. “Riscaldamento con ostacoli bassi, il classico torello, il posizionamento tattico e lo sviluppo delle azioni a tutto campo”. In stagione il senegalese ...

Sky : il Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon - disposto a uno sforzo economico : Mertens e Callejon. Sky Sport fa il punto sui rinnovi in ballo nel Napoli. Allan aspetta un aumento di ingaggio per firmare il prolungamento. Per Insigne nessuna novità, anzi, al momento si registra una situazione di stallo. Ci sarebbero invece delle notizie per quanto riguarda i rinnovi di Mertens e Callejon. In particolare, per quanto riguarda lo spagnolo, secondo quanto riferisce Sky, il club di De Laurentiis sarebbe intenzionato a fare uno ...

Marca : il Real vuole Fabian ma i rapporti con il Napoli non sono buoni dopo l’affare James : Fabián Ruiz si unisce all’elenco dei centrocampisti nell’orbita del Real Madrid. Lo scrive Marca. La squadra di Zidane deve risolvere presto il buco a centrocampo e ha il giocatore del Napoli tra gli obiettivi del prossimo mercato estivo. Il club sta seguendo da vicino gli sviluppi dello spagnolo e nei rapporti degli osservatori spiccano la sua qualità, personalità e giovane età. Al momento, però, scrive il quotidiano spagnolo, non ...

Repubblica : San Paolo - De Laurentiis vuole eliminare la pista d’atletica e fare un museo del Napoli : Repubblica Napoli conferma quanto anticipato ieri dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. La convenzione per il San Paolo tra Comune e Società Calcio Napoli è in dirittura di arrivo. Il problema relativo alle pendenze del Napoli fino al 2018 è stato risolto (ci sono voluti due incontri tra De Laurentiis e Auricchio, capo del Gabinetto). Il club ha versato nelle casse del Comune 4,3 milioni relativi alle stagioni ...

Allan vuole riprendersi il Napoli : il suo agente tiene vivo il discorso rinnovo! : Allan dovrebbe giocare titolare nel probabile centrocampo a tre varato da Ancelotti. Intanto il suo agente tiene vivo il discorso rinnovo Allan dovrebbe essere di nuovo nell’undici titolare, nonostante l’opaca prestazione contro il Genk. Ancelotti non vuole rinunciare al brasiliano, elemento che gli garantisce la giusta intensità in mezzo al campo, malgrado il periodo di poca brillantezza. Secondo il Corriere dello Sport, Allan ...